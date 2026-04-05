MARTINA TRUJE NAROD DOK JOJ TATICA ŠURUJE SA ŠTIMCEM! Čumetova ćerka prodavala lekove na crno

NOVA zgubidanska afera trese Srbiju! Martina Buha, ćerka Ljubiše Buhe Čumeta, našla se u centru skandala nakon što je njena apoteka u elitnom kompleksu West 65 na Novom Beogradu zatvorena odlukom inspekcije Ministarstva zdravlja.

Dok se Ljubiša Buha Čume na surčinskim pumpama tajno sastaje sa blokaderom Vladimirom Štimcem i planira nastavak rušenja Srbije, mlada naslednica okorelog kriminalca, Martina Buha, u elitnom naselju West 65 sprovodi sopstvenu verziju zakona.



Martini Buhi (24) službeno je zatvorena apoteka zbog ilegalnog poslovanja. Izgleda da je naslednica sumnjivog kapitala umislila da je iznad države i da pravila za nju ne važe, ali pravna država ne žmuri na mutne radnje. Natpisi o zatvaranju objekta nisu slučajnost, već dokaz da niko, bez obzira na prezime i veze, nije iznad zakona Republike Srbije.



Pravna država je rekla svoje. Istraga je otkrila ilegalno poslovanje iza zatvorenih vrata. Jasno je da se, uprkos nasleđu starih navika, biznis ne može graditi na kršenju zakona. Dok su jedni na ulicama pokušavali da blokiraju državu, drugi su kroz nelegalne radnje pokušavali da se okoriste.

Ovaj slučaj otvara mnogo šira pitanja od same sudbine jedne apoteke. Ne radi se samo o “prekršaju u poslovanju”, već o ozbiljnom problemu koji može direktno uticati na zdravlje građana. Zbog toga kazne moraju biti brze, oštre i bez milosti.

Građani su umorni od dvostrukih aršina povlašćene blokaderske kaste, koja misli da je iznad svih i koja se ponaša kao da ima pravo da uzima danak od poštene Srbije.

Protiv Martine Buhe biće podneta prekršajna prijava, a za ovaj prekršaj zaprećena je kazna do milion dinara.



Ko je Ljubiša Buha Čume

Ljubiša Buha Čume važi za jednog od najpoznatijih aktera kriminalnog miljea iz devedesetih, kao pripadnik tzv. surčinskog klana. Široj javnosti postao je poznat i kao svedok saradnik u postupcima protiv organizovanog kriminala nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Tokom godina, ime Ljubiše Buhe Čumeta povezivalo se sa različitim poslovima, pre svega u transportu i građevinskom sektoru, ali i sa brojnim kontroverzama koje su pratile njegov javni i poslovni put. Upravo zbog takve biografije, svaka informacija o kontaktima Ljubiše Buhe Čumeta i danas izaziva pojačanu pažnju javnosti i dodatne sumnje u pozadinu tih odnosa, te su sastanci sa blokaderima poput Štimca dodatno podgrejali sumnje da se iza kulisa odvijaju kontakti koji prevazilaze puku slučajnost.

U takvom kontekstu, svaka veza između Buhe i aktera aktuelnih društveno-političkih dešavanja neminovno otvara pitanje – da li je reč o ličnim kontaktima ili pokušaju da se, kroz neformalne kanale, utiče na tok događaja u trenutku pokušaja dizanja novih tenzija u društvu.