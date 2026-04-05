OVAKAV EVROGOL DUGO NIJE VIĐEN U SRBIJI! Poznato ko će se boriti za elitu, a ko za opstanak u Prvoj ligi! (VIDEO)

Drama u poslednjoj rundi osnovnog dela takmičenja.

Foto: FK Voždovac

Odigrano je poslednje kolo u Prvoj ligi Srbije, a posle 30. runde poznati su svi učesnici plej-ofa i plej-auta.

Ranije sigurnim Zemunu, Mačvi, Voždovcu i Loznici, pridružili su se Jedinstvo sa Uba i OFK Vršac, dok će preostalih 10 ekipa boriti za očuvanje statusa.

Fudbaleri Voždovca uspešno su završili osnovni deo sezone, pošto su u 30. kolu Prve lige Srbije "na krovu" savladali ekipu SU Dinamo Jug rezultatom 2:0 (0:0).

Posle prvih 45 minuta mreže su mirovale, "Zmajevi" su u nastavku ubacili u višu brzinu, a trenutak koji je prelomio utakmicu viđen je u 53. minutu.

Ognjen Dimitrić je fantastičnim udarcem postigao evrogol, jedan od najlepših prvoligaških pogodaka ovog proleća i na spektakularan način doneo prednost domaćinu.

Domaćin je nakon toga nastavio da kontroliše dešavanja na terenu, a potvrda trijumfa stigla je u 66. minutu, kada je Nenad Lukić preciznim udarcem postavio konačnih 2:0.

Zemun je na Gradskom stadionu rutinski izašao na kraj sa FAP-om (2:1), iako su gosti iz priboja dugo odolevali. Čak su posle vođstva Gornjovarošana i gola Namanja Kalat iz penala, izjednačili preko Milana Mirosavljeva.

Trijumf zeleno-plavima doneo je bivši napadač Crvene zvezde, El Fardu Ben u finišu utakmice.

PRVA LIGA SRBIJE, 30.KOLO

Nedelja

OFK Vršac - Smederevo 1924 0:0

Voždovac - Dinamo Jug 2:0 (0:0)

/Dimitić 55, Lukić 66/

Zemun - FAP 2:1 (1:0)

/Kalat 33p, Ben 90+7 - Mirosavljev 57/

Borac 1926 - Loznica 1:0 (0:0)

/Jevtović 89/

Jedinstvo - Dubočica 4:0 (1:0)



Kabel - Trajal 2:1 (0:0)

/Boškan 50p, Savanović 90+1 - Đurović 63/

Mačva - Ušće Novi Beograd 2:0 (1:0)

/Ergelaš 25, M.Nikolić 51/

Tekstilac - Grafčar 0:0

