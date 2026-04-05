INTERU PRIJALA PAUZA: "Neroazuri" razbili Romu, nastavljaju da gaze ka tituli (FOTO/VIDEO)
UTAKMICA 31. kola Serije A između Intera i Rome na papiru je trebalo da predstavlja derbi, ali na terenu je postojao samo tim iz Milana koji je ubedljivo pobedio sa 5:2.
Izabranici Kristijana Kivua nisu mogli da zamisle bolji početak. Već u 1. minutu na semaforu je stajalo 1:0 pošto je Lautaro Martinez savladao Mileta Svilara.
Oporavila se "vučica" od tog šoka. Stabilizovali su se igrači Đanmarka Gasperinija i u 40. minutu su poravnali rezultat preko Đanluke Manćinija.
Kad se očekivalo da se na odmor ode sa 1:1 na scenu je stupio Hakan Čalhanoglu u drugom minutu nadoknade i pokazao kakav udarac ima. Raspalio je po lopti sa nekih 30 metara i majstorski pogodio rašlje.
Takav finiš prvog dela je podigao samopouzdanje domaćina do maksimuma. U nastavku meča su u razmaku od tri minuta postigli dva gola. Najpre je u 52. minutu Martinez drugi put bio strelac, a onda je u 55. pogodio i Markus Tiram.
Tu nije bio kraj mukama Romi. Nikolo Barela je u 63. minutu dao gol za 5:1 i već tad je gost doživeo pravu blamažu. Poraz je u 70. minutu ublažio Lorenco Pelegrini.
Inter je prvi na tabeli sa 72 boda, ima devet više i utakmicu više od Milana. Roma je na šestom mestu sa 54.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KATAI NA GOL OD DžAJIĆA! Presmešni autogol razbesneo šampiona, Zvezda promovisala novog debitanta! (VIDEO)
05. 04. 2026. u 18:53 >> 16:23
PARTIZAN NE UME SA IGRAČEM VIŠE: Novi kiks crno-belih u Superligi, Čukarički uzeo bod u Humskoj (FOTO)
05. 04. 2026. u 21:01 >> 21:12
HRVATI OPET ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)
04. 04. 2026. u 19:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
06. 04. 2026. u 06:50
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)