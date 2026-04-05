INTERU PRIJALA PAUZA: "Neroazuri" razbili Romu, nastavljaju da gaze ka tituli (FOTO/VIDEO)

UTAKMICA 31. kola Serije A između Intera i Rome na papiru je trebalo da predstavlja derbi, ali na terenu je postojao samo tim iz Milana koji je ubedljivo pobedio sa 5:2.

FOTOT: Tanjug/AP

Izabranici Kristijana Kivua nisu mogli da zamisle bolji početak. Već u 1. minutu na semaforu je stajalo 1:0 pošto je Lautaro Martinez savladao Mileta Svilara.

Oporavila se "vučica" od tog šoka. Stabilizovali su se igrači Đanmarka Gasperinija i u 40. minutu su poravnali rezultat preko Đanluke Manćinija.

Kad se očekivalo da se na odmor ode sa 1:1 na scenu je stupio Hakan Čalhanoglu u drugom minutu nadoknade i pokazao kakav udarac ima. Raspalio je po lopti sa nekih 30 metara i majstorski pogodio rašlje.

Takav finiš prvog dela je podigao samopouzdanje domaćina do maksimuma. U nastavku meča su u razmaku od tri minuta postigli dva gola. Najpre je u 52. minutu Martinez drugi put bio strelac, a onda je u 55. pogodio i Markus Tiram.

Tu nije bio kraj mukama Romi. Nikolo Barela je u 63. minutu dao gol za 5:1 i već tad je gost doživeo pravu blamažu. Poraz je u 70. minutu ublažio Lorenco Pelegrini.

Inter je prvi na tabeli sa 72 boda, ima devet više i utakmicu više od Milana. Roma je na šestom mestu sa 54.

