VUČIĆ O VLADANU ĐOKIĆU: On može da bude papa, političar, ali rektor nije! (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije govorio je danas prilikom obilaska radova na gradilištu EXPO-a i o Vladanu Đokiću za kojeg decidno kaže da ga je pogrešno zvati rektorom.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Što se tiče obrazovnog genocida za mene gospodin Vladan Đokić odavno nije rektor. Može da bude i papa i političar i šta god hoće, ali rektor nije. Rektor je čovek koji brine o studentima, a ne o sebi i svojonj političkoj karijeri i pogrešno je nazivati ga rektorom. On nije rektor- istakao je Vučić.

- Lepo mu stoji Bačulov. Slika od sinoć, nisu skupili ni 300 ljudi. Pozivam političara Đokića da ide protiv naše liste na parlamentarnim izborima. Onda bih imao manji otpor prema tome da se kandidujem. Što beži od toga, što se sklanja. Sve je to legalno i legitimno", rekao je i dodao da "nije legitimno to da ne posvetite pažnju ubistvu jedne devojke".

"Da ni političar Đokić, ni svi ostali političari sa fakulteta, oni koji nisu ni završili fakultete, a koji su osnivali štabove političkih partija, neke terorističke ćelije na našim fakultetima, da nisu pokazali epatiju prema toj devojci. Više minuta ćutanja je dobilo kuče Dona, nego jedna divna devojka. I to treba da bude sramota političara Đokića, političara Sinanija, sram ih bilo za sve to."

(24sedam.rs)