SPREČENA JE DIVERZIJA, BILA JE UGROŽENA BEZBEDNOST I MAĐARSKE Vučević čestitao službama na akciji kod Kanjiže! Ovo je posebno ZABRINJAVAJUĆE

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević upozorio je na neodgovorno ponašanje pojedinaca posle sprečene diverzije na gasovodu kod Kanjiže i čestitao službama naše države i državnom rukovodstvu na obavljenom poslu.

-Čestitam bezbednosnim službama naše države i državnom rukovodstvu na sjajno obavljenom poslu. Sprečena je diverzija, sprečen je pokušaj ili namera da se izvede ozbiljan napad eksplozivnim sredstvima na gasnu infrastrukturu, da se ugroze vitalni nacionalni interesi, bezbednosni, ekonomski, energetski. Moguće je bilo i da se ugrozi bezbednost i Mađarske. Istraga će utvrditi o čemu se tačno radi. Ali ono što je zabrinjavajuće i za svaku osudu jesu natpisi, naslovi, izjave neodgovornih medija i pojedinaca nakon toga. Gde tvrde da je eksploziv iz Ukrajine, Turske, a nemaju saznanja, bez ijednog dokaza iznose takve tvrdnje i zbunjuju javnost i pokušavaju da ometaju istragu. Čestitam još jednom svim građanima Srbije što imamo ovakvu državu koja je spremna da odgovori na svaki izazov, i da čuva sve njene građane na svakom pedlju naše teritorije - izjavio je Vučević.

