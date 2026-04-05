Fudbal

"TO POJAČAVA FRUSTRACIJU": Srđan Blagojević nezadovoljan posle utakmice Partizan - Čukarički

Časlav Vuković

05. 04. 2026. u 21:18

FUDBALERI Partizana su još jednom razočarali u Superligi Srbije. Odigrali su nerešeno - 0:0 u Humskoj protiv Čukaričakog. Trener crno-belih Srđan Blagojević sa razlogom nije bio zadovoljan.

ТО ПОЈАЧАВА ФРУСТРАЦИЈУ: Срђан Благојевић незадовољан после утакмице Партизан - Чукарички

FOTO: ATA images

"Parni valjak" je celo drugo poluvreme imao igrača više, ali ni crveni karton Andreje Stojanovića iz 40. minuta nije bio dovoljan da se osvoje tri boda.

- Imamo mi više problema. Evidentno je da već tri utakmice od početka prolećnog dela nismo pobedili kad smo imali igrača više. Nije slučajnost, ima razlog. Falio nam je završni pas, više energije, želje i uverenosti, verovatno i kvaliteta u tom pasu i završnici. Ostaje neprijatan utisak. Želeli smo da pobedimo. Činjenica da smo igrali sa igračem više pojačava frustraciju. Nama predstoji velika borba i sa samim sobom i sa protivnicima. Moramo da se upustimo u koštac sa tim - rekao je Blagojević posle utakmice za "TV Arena sport".

Partizan je ostao treći na tabeli sa 58 bodova. U poslednjem 30. kolu osnovnog dela gostuje Novom Pazaru.

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

