"TO POJAČAVA FRUSTRACIJU": Srđan Blagojević nezadovoljan posle utakmice Partizan - Čukarički
FUDBALERI Partizana su još jednom razočarali u Superligi Srbije. Odigrali su nerešeno - 0:0 u Humskoj protiv Čukaričakog. Trener crno-belih Srđan Blagojević sa razlogom nije bio zadovoljan.
"Parni valjak" je celo drugo poluvreme imao igrača više, ali ni crveni karton Andreje Stojanovića iz 40. minuta nije bio dovoljan da se osvoje tri boda.
- Imamo mi više problema. Evidentno je da već tri utakmice od početka prolećnog dela nismo pobedili kad smo imali igrača više. Nije slučajnost, ima razlog. Falio nam je završni pas, više energije, želje i uverenosti, verovatno i kvaliteta u tom pasu i završnici. Ostaje neprijatan utisak. Želeli smo da pobedimo. Činjenica da smo igrali sa igračem više pojačava frustraciju. Nama predstoji velika borba i sa samim sobom i sa protivnicima. Moramo da se upustimo u koštac sa tim - rekao je Blagojević posle utakmice za "TV Arena sport".
Partizan je ostao treći na tabeli sa 58 bodova. U poslednjem 30. kolu osnovnog dela gostuje Novom Pazaru.
