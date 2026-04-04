ZAMENITE IH ZDRAVIJIM: Ove dve namirnice Srbi obožavaju da doručkuju, a katastrofa su za organizam

FITNES trener Aleksandar Zečević otkrio je da su najgori izbor za doručak pašteta i viršle, te da ih treba zameniti zdravijim, laganijim i nutritivno hranljivijim namirnicama.

Doručak važi za najvažniji obrok u toku dana, ali uprkos tome, veliki broj ljudi u Srbiji svakodnevno pravi iste greške kada je izbor namirnica u pitanju. Brz tempo života često nas tera da posegnemo za „lakim rešenjima“, koja na prvi pogled deluju praktično, ali dugoročno mogu imati ozbiljne posledice po zdravlje.

Upravo zbog toga, sve više ljudi postavlja pitanje – koje namirnice treba izbaciti za doručak, a redovno ih unosimo u organizam?

Na ovu temu govorio je trener fitnesa i bodi instruktor Aleksandar Zečević, koji ističe da su dve namirnice posebno problematične, iako su gotovo svakodnevno prisutne na trpezama.

- Najčešće greške za doručak su paštete i viršle. Problem kod njih nije samo kalorijska vrednost, već kvalitet tih kalorija - objašnjava Zečević.

Kako navodi, paštete su pune zasićenih masti, soli i raznih aditiva, dok praktično ne sadrže kvalitetne proteine koji su organizmu neophodni za energiju i pravilan rad.

Sa druge strane, viršle su, prema njegovim rečima, još lošiji izbor.

- To je visoko procesuirano meso koje organizmu ne daje skoro ništa korisno, a dugoročno može imati loš uticaj na zdravlje - upozorava on.

Ipak, dobra vest je da ove loše navike mogu lako da se promene, bez komplikovanih recepata i dugog vremena pripreme.

Mnogo bolja opcija je da to zamenite jednostavnim, ali kvalitetnim izborima:

Umesto paštete → humus ili grčki jogurt

Umesto viršli → pileća ili ćureća prsa, tunjevina

Pored toga, mnoge zanima i – da li postoji zdrav, a brz i lak doručak za sve one koji nemaju puno vremena da spremaju?

Odgovor je – da. Kombinacija grčkog jogurta sa voćem, ovsene pahuljice koje se pripremaju za svega nekoliko minuta ili sendvič sa integralnim hlebom i nemasnim proteinima mogu biti idealan izbor za početak dana.

Stručnjaci se slažu da nije presudno koliko vremena imate, već kakve odluke donosite kada je ishrana u pitanju. Male promene ujutru mogu napraviti ogromnu razliku za vaše zdravlje, energiju i izgled.

Dijeta za kalorijski deficit (1500-1800 kcal dnevno)

Doručak:

2 kuvana jajeta (oko 140 kcal)

1 parče integralnog hleba (oko 80 kcal)

Parče avokada (oko 100 kcal)

Zeleni čaj ili crna kafa bez šećera (0 kcal)

Ukupno za doručak: 320 kcal

Užina:

Grčki jogurt (oko 150 g) sa malo meda (oko 120 kcal) i nekim bobičastim voćem (oko 50 kcal)

Oko 180 kcal

Ručak:

Pečena piletina (oko 120 g) sa salatom od paradajza, krastavca, i maslinovog ulja (oko 250 kcal)

Kinoa ili integralni pirinač (oko 100 g) (oko 120 kcal)

Povrće na pari (brokoli, špargle, ili paprika) (oko 50 kcal)

Ukupno za ručak: 490 kcal

Užina:

Orašasti plodovi (oko 20 g badema ili oraha) (oko 120 kcal)

Jedno voće (jabuka ili banana) (oko 80-100 kcal)

Ukupno za užinu: 220 kcal

Večera:

Grilovana riba (oko 150 g lososa, pastrmke ili sličnog) (oko 250 kcal)

Salata od zelenih listova sa limunom i malo maslinovog ulja (oko 100 kcal)

Ukupno za večeru: 350 kcal

Ukupno dnevno: Otprilike 1600 kcal

Saveti:

Pijte puno vode - to može pomoći da se osećaš siti, a voda je bitna za opšte zdravlje.

Jedite raznovrsno - pobrini se da tvoj obrok bude bogat vlaknima (povrće, integralne žitarice), zdravim mastima (avokado, maslinovo ulje) i proteinima (meso, jaja, riba, mlečni proizvodi).

Fizička aktivnost - uz dijetu, preporučuje se redovno vežbanje, barem 3-4 puta nedeljno (npr. brza šetnja, biciklizam, joga, vežbe snage).

