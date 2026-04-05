ZAŠTO JE OPASNO KOMBINOVATI ENERGETSKA PIĆA I ALKOHOLLekari daju objašnjenje

KOMBINACIJA alkohola i energetskih pića deluje kao brzo rešenje za više energije i duži provod, ali iza tog "pojačanja" kriju se ozbiljni zdravstveni rizici koje mnogi potcenjuju.

Alkohol i energetska pića različito, ali istovremeno opterećuju organizam, zato takav "koktel" može dovesti do ubrzanog rada srca, slabosti, drhtavice, skokova pritiska, vrtoglavice, mučnine, poremećaja u radu srca, kaže kardiolog Skandinavskog centra zdravlja Valerija Bonadikova.

-Ne treba mešati alkohol i energetska pića. Glavni problem je u tome što energetsko piće ne čini čoveka treznijim i ne smanjuje dejstvo alkohola, ono samo maskira umor i deo subjektivnog osećaja pijanstva. Upravo zato se osobi može učinit da se oseća bolje nego što zapravo realno jeste - popije više, kasnije prestaje sa pićem i na kraju lošije kontroliše svoje stanje, kaže kardiolog. Ovo može dovesti do unosa većih količina alkohola nego inače, jer subjektivni osećaj pijanstva kasni.

Osnovni problem leži u suprotnom delovanju ovih supstanci.

Osnovni problem leži u suprotnom delovanju ovih supstanci. Alkohol je depresor centralnog nervnog sistema - usporava reakcije, smanjuje koordinaciju i izaziva pospanost. Sa druge strane, energetska pića sadrže kofein i druge stimulanse koji privremeno povećavaju budnost i osećaj energije.

-Energetsko piće ubrzava puls, može povećavati pritisak, pojačavati anksioznost i unutrašnje uzbuđenje. Alkohol utiče na krvne sudove, dovodi do dehidracije, narušava koordinaciju i takođe može uticati na ritam srca. Kao rezultat, osoba ne dobija osećaj budnosti, već preopterećenje: Mogu se pojaviti ubrzan rad srca, slabost, drhtavica, skokovi pritiska, vrtoglavica, mučnina, poremećaji u radu srca, naglasila je lekarka.

Dodala je i da je ovo posebno opasno u situacijama kada je osoba ionako iscrpljena - nije spavala, malo je jela, pleše celu noć, nalazi se u vrućoj prostoriji ili je već popila mnogo alkohola.

-U takvim uslovima organizam duži vremenski period ne daje jasne signale da mu je loše, i upravo zato se takvi kokteli često završavaju teškim stanjem. Poseban rizik je u tome što pod uticajem energetskog pića čovek može potceniti stepen opijenosti i nastaviti da pije dalje, rekla je kardiolog, a prenose RIA novosti.

