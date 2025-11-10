Dr Novosti

NAGLI PORAST PACIJENATA SA SRČANIM TEGOBAMA: Hitna pomoć u ovom gradu zatrpana pozivima

10. 11. 2025. u 15:35

TOKOM prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su 35 terena, i to 24 tokom dana i 11 tokom noći

U istom periodu evidentirano je ukupno 187 poziva.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa neurološkim problemima i pacijenti sa stresnim reakcijama. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa srčanim problemima, sa povredama i astmatičari - potvrđeno je u Zavodu za urgentnu medicinu Kragujevac.

U ambulanti je obavljeno 76 pregleda odraslih osoba, tokom dana 26, a tokom noći 50 pregleda. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno četiri.

