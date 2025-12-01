KONGRES ZA SPAS CRNOGORACA: Nacionalisti su u panici nakon objavljenih rezultata poslednjeg popisa stanovništva CG

CRNOGORSKI nacionalisti su u panici! Strah od "nestajanja" u matičnoj državi primorao ih je, kako kažu, da se ozbiljno tim problemom pozabave. Alarm je upaljen nakon objavljenih rezultata poslednjeg popisa stanovništva kada je registrovan svega 41,1 odsto (256.436), dok crnogorskim jezikom govori manje od tog broja - 34,5 odsto (215.299) i manje od govornika srpskog jezika - 43,1 odsto (269.307). Zato su rešili da se saberu, okrenu sebi.

V.K.

Povodom toga, istoričar Boban Batrićević je pokrenuo inicijativu za sazivanjem Crnogorskog kongresa na kome bi se, kako kaže, sreli predstavnici svih procrnogorskih političkih partija, duhovnih, kulturnih, naučnih, medijskih i civilnih institucija i organizacija.

- Crnogorski kongres morao bi postati vrhovno telo crnogorske nacije i glavni centar, stožer njenog okupljanja. Drugi korak bi bio dogovor o političko izbornoj strategiji. Izlazak jedinstvene opozicije u jednu kolonu na izbore 2027. bio bi najveće političko samoubistvo i opozicije i crnogorske nacije. Formiranjem Crnogorskog kongresa dobili bismo važnog aktera na društvenoj sceni Crne Gore, mnogo važnijeg od sadašnjih političkih partija. I nezaobilazan strateški faktor koji ima snage i da objavi knjigu, obnovi crnogorsku crkvu, ali i da izvede na protest 50.000 ljudi. Onda će i Kvinta i svi shvatiti da se i mi pitamo - poručio je Batrićević.

Prvi koji je podržao ovu inicijativu je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković (SDP), koji smatra da su sazreli uslovi da svi Crnogorci sednu zajedno i rasprave o načinu i putevima crnogorske nacije ukoliko misle da, kako je naveo, u narednih 10 godina broj pripadnika crnogorskog naroda ne padne ispod 41 odsto.

- U tom pogledu od koristi mogu biti iskustva brojčano manjih naroda koji su evrointegracije iskoristili i za zaštitu svog nacionalnog i kulturnog identiteteta. Naravno, sve to uz očuvanje građanskog karaktera Crne Gore. Poštujući činjenicu da je u obnovi crnogorske državnosti 2006. Cetinje odigralo važnu ulogu, prestonica bi tom događaju trebala biti domaćin - naveo je Đurašković.

Integralizam PROFESOR Tomić tvrdi da nikada neće proći ideja da se srpski integralizam uništi. - Mogu inicijatori kongresa da sede na Cetinju, raspravljaju i donose zaključke, ali istoriju, identitet i narod koji zna ko je i šta je ne mogu nadglasati - optimistički poručuje Tomić.

Mogu li samo nacionalni Crnogorci kreirati budućnost svog naroda i države, bez uključivanje drugog pravoslavno naroda - srpskog? Profesor mr Spasoje Tomić kaže za "Novosti" da je to nemoguća misija.

- Crna Gora nikada neće biti država samo jednog naroda. Ona je koliko crnogorska toliko i srpska. Ako okrenemo točak istorije lako je uočiti da je Crna Gora na Berlinskom kongresu stekla državnost kao država srpskog naroda. A tako kaže i zakonik knjaza Danila, kome bi mogli više da verujemo nego Batrićeviću i Đuraškoviću. Mogu oni praviti kongrese i podkongrese, ali će doći dan kada će i najtvrdokorniji crnogorski nacionalisti morati da prihvate da se Njegoševa kapela mora obnoviti, da se srpski jezik ne može izbrisati administrativnim dekretima, i da se trobojka koju je uveo knjaz Danilo ne može proterati iz zemlje koja je pod njom i postala kao država - kaže Tomić.