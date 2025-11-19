UNAPREĐENJE SOCIJALNOG STANOVANJA: Hercegnovski program jedinstven u Crnoj Gori

Prvi put je u Herceg Novom pokrenut, jedinstven u Crnoj Gori, program podrške socijalnom stanovanju. Program je iniciran iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu, a budžetom je za ovu namenu opredeljeno 50 hiljada evra.

Foto: RTHN

Komisija za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje, na osnovu Odluke o socijalnom stanovanju, već je utvrdila rang-listu na kojoj se nalazi deset korisnika koji ostvaruju pravo na subvencije za unapređenje uslova stanovanja. Oni ispunjavaju formalno-pravne uslove javnog poziva koji je objavljen 24. septembra. Iz budžeta od 50 hiljada evra, koliko je opredeljeno za ovu namenu jednom korisniku, odnosno domaćinstvu, može biti odobrena subvencija u maksimalnom iznosu do sedam hiljada evra.

Subvencionisanje unapređenja uslova stanovanja odnosi se na radove koji obezbeđuju siguran, higijenski i dostojanstven život kroz odgovarajući standard objekta namenjenog stanovanju. To uključuje građevinske radove od sanacije krova, ojačavanja ili obnove zidova i temelja, postavljanja ili zamene podova i stolarije, malterisanja i krečenja, postavljanja termičke i hidroizolacije, uređenja kuhinjskog ili kupatilskog prostora, spavaće sobe i drugog. Na spisku su i adaptacija prostora, prilagođavanje osobama sa invaliditetom, instalacioni radovi, uvođenje ili obnova električne instalacije, uvođenje ili zamena vodovodne ili kanalizacione mreže, ugradnja ili nabavka sistema za grejanje ili hlađenje... I nadležni i korisnici programa saglasni su da će on imati poseban značaj jer omogućava unapređenje uslova života, obezbeđuje stabilnije i bezbednije stanovanje i lakše planiranje budućnosti.