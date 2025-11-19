Crna Gora

UNAPREĐENJE SOCIJALNOG STANOVANJA: Hercegnovski program jedinstven u Crnoj Gori

Vitka Vujnović

19. 11. 2025. u 11:57

Prvi put je u Herceg Novom pokrenut, jedinstven u Crnoj Gori, program podrške socijalnom stanovanju. Program je iniciran iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu, a budžetom je za ovu namenu opredeljeno 50 hiljada evra.

УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА: Херцегновски програм јединствен у Црној Гори

Foto: RTHN

Komisija za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje, na osnovu Odluke o socijalnom stanovanju, već je utvrdila  rang-listu na kojoj se nalazi deset korisnika koji ostvaruju pravo na subvencije za unapređenje uslova stanovanja. Oni ispunjavaju formalno-pravne uslove javnog poziva koji je objavljen 24. septembra. Iz budžeta od 50 hiljada evra, koliko je opredeljeno za ovu namenu jednom korisniku, odnosno domaćinstvu, može biti odobrena subvencija u maksimalnom iznosu do sedam hiljada evra.

Subvencionisanje unapređenja uslova stanovanja odnosi se na radove koji obezbeđuju siguran, higijenski i dostojanstven život kroz odgovarajući standard objekta namenjenog stanovanju. To uključuje građevinske radove od sanacije krova, ojačavanja ili obnove zidova i temelja, postavljanja ili zamene podova i stolarije, malterisanja i krečenja,  postavljanja termičke i hidroizolacije, uređenja kuhinjskog ili kupatilskog prostora, spavaće sobe i drugog. Na spisku su i adaptacija prostora, prilagođavanje osobama sa invaliditetom,  instalacioni radovi, uvođenje ili obnova električne instalacije, uvođenje ili zamena vodovodne ili kanalizacione mreže, ugradnja ili nabavka sistema za grejanje ili hlađenje... I nadležni i korisnici programa saglasni su da će on imati poseban značaj jer  omogućava unapređenje uslova života, obezbeđuje  stabilnije i bezbednije stanovanje i lakše planiranje budućnosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRETI LI NOVO PROTERIVANJE? Crnogorski ministar preti ruskom ambasatoru u toj zemlji
Crna Gora

0 0

PRETI LI NOVO PROTERIVANJE? Crnogorski ministar preti ruskom ambasatoru u toj zemlji

AKO se ruski ambasador u Crnoj Gori Aleksandar Lukašik ne "umiri" i prestane sa komentarisanjem aktuelnih dešavanja u državi neće mu se pisati dobro. To proizilazi iz poziva šefa crnogorske diplomatije Ervina Ibrahimovića, lidera Bošnjačke stranke ruskom diplomati povodom njegovih nedavnih "saopštenja i izjava u medijima". U resornom ministarstvu su ocenili da one predstavljaju "jasan primer otvorenog i neprihvatljivog mešanja u unutrašnja pitanja Crne Gore".

19. 11. 2025. u 05:00V.K.

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!