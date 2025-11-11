MITROPOLIT METODIJE MOŽE BITI ZATVOREN: Sud ponovo naredio - Mora da preda spomenik Pavla Đurišića

VANRASPRAVNO veće Osnovnog suda u Beranama danas je uvažilo žalbu beranskog tužilaštva i naložilo policiji da privremeno oduzme spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću.

Naveli su da je zahtev beranskog tužilaštva za privremeno oduzimanje spomenika Đurišiću od mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija ocenjen kao osnovan.

Ovim je poništena odluka sudije Osnovnog suda u Beranama, Dubravke Popović, koja je u petak, peti put, odbila zahtev tužioca za privremeno oduzimanje spomenika.

"Sud je naložio privremeno oduzimanje pomenutog spomen-obeležja iz prostorija i drugih objekata koji su sastavni deo manastira Đurđevi Stupovi, jer isti predmet može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku protiv okrivljenog Vujadina Dobrašinovića za krivično delo oštećenja i neovlašćenog postavljanja spomen-obeležja u saučesništvu iz člana 411a u vezi sa članom 23 Krivičnog zakonika Crne Gore", navodi se u saopštenju, pišu Vijesti.

Takođe se navodi da je mitropolit Metodije dužan da preda statuu Đurišića "koja se nalazi u prostorijama i drugim objektima koji su sastavni deo manastira Đurđevi Stupovi u Beranama".

"Ukoliko to odbije, može biti kažnjen novčanom kaznom do 1.000 evra, a u slučaju daljeg odbijanja može biti zatvoren", dodaje se.

Takođe se navodi da će oduzeti spomenik biti predat na čuvanje beranskoj policiji, koja će izvršiti sudsko rešenje o oduzimanju spomenika.

