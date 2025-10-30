POTRAGA ZA POLICAJCEM NARKO-DILEROM: Uhapšeno nekoliko osoba zbog šverca droge
NEKOLIKO osoba uhapšeno je danas po nalogu crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva, a Specijalno policijsko odeljenje traga za službenikom Uprave policije Darkom Kalezićem (43) i bivšim automobilistom Darkom (Dankom) Bakračem (44), koji se sumnjiče da su bili na čelu kriminalne organizacije koja se u dužem periodu bavila švercom skanka iz Albanije preko Crne Gore i dalje ka zemljama Evropske unije.
Kako prenosi RTCG, službenici Specijalnog policijskog odeljenja hapšenja su izvršili u više gradova.
Nalozi za hapšenja izdati su zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca droge.
Osumnjičeni u ovom predmetu su pripadnici kriminalnih organizacija.
U vrhu ove kriminalne organizacije, koja prema navodima iz prijave ima 11 članova, kako se sumnja, bio je i albanski državljanin S. M. (56).
(Tanjug)
