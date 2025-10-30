Crna Gora

POTRAGA ZA POLICAJCEM NARKO-DILEROM: Uhapšeno nekoliko osoba zbog šverca droge

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 10. 2025. u 20:40

NEKOLIKO osoba uhapšeno je danas po nalogu crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva, a Specijalno policijsko odeljenje traga za službenikom Uprave policije Darkom Kalezićem (43) i bivšim automobilistom Darkom (Dankom) Bakračem (44), koji se sumnjiče da su bili na čelu kriminalne organizacije koja se u dužem periodu bavila švercom skanka iz Albanije preko Crne Gore i dalje ka zemljama Evropske unije.

ПОТРАГА ЗА ПОЛИЦАЈЦЕМ НАРКО-ДИЛЕРОМ: Ухапшено неколико особа због шверца дроге

Foto S. Đ.

Kako prenosi RTCG, službenici Specijalnog policijskog odeljenja hapšenja su izvršili u više gradova.

Nalozi za hapšenja izdati su zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca droge.

Osumnjičeni u ovom predmetu su pripadnici kriminalnih organizacija.

U vrhu ove kriminalne organizacije, koja prema navodima iz prijave ima 11 članova, kako se sumnja, bio je i albanski državljanin S. M. (56).

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

GANGSTERI ZAMUTILI MORAČU: Redovi problematičnih stranaca sada ojačani beguncima od pravde, kriminalcima, peračima novca
Crna Gora

0 1

GANGSTERI ZAMUTILI MORAČU: Redovi problematičnih stranaca sada "ojačani" beguncima od pravde, kriminalcima, peračima novca

NISU Turci u Podgorici i Crnoj Gori „pali sa neba“ posle pada Demokratske partije socijalista 2020.godine, nego su baš u vreme režima Mila Đukanovića stvarali imperije, širili bogatstva, dovodili porodice i prijatelje u zemlji koja je 25 puta manja od Istanbula, a od Turske čak 137 puta! Sa obala Egejskog mora slivao se i sliva prljav novac u Moraču. U međuvremenu, njihovi redovi su „pojačani“ gangsterima, beguncima od pravde, peračima novca, kriminalcim koje je proterala matična zemlja, a oni, predstavljajući se kao „ugledni investitori“ zagospodarili glavnim gradom i primorjem.

30. 10. 2025. u 16:08V.K.

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja