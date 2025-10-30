POTRAGA ZA POLICAJCEM NARKO-DILEROM: Uhapšeno nekoliko osoba zbog šverca droge

NISU Turci u Podgorici i Crnoj Gori „pali sa neba“ posle pada Demokratske partije socijalista 2020.godine, nego su baš u vreme režima Mila Đukanovića stvarali imperije, širili bogatstva, dovodili porodice i prijatelje u zemlji koja je 25 puta manja od Istanbula, a od Turske čak 137 puta! Sa obala Egejskog mora slivao se i sliva prljav novac u Moraču. U međuvremenu, njihovi redovi su „pojačani“ gangsterima, beguncima od pravde, peračima novca, kriminalcim koje je proterala matična zemlja, a oni, predstavljajući se kao „ugledni investitori“ zagospodarili glavnim gradom i primorjem.