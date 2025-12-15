JOKIĆ SE POIGRAVA SA ČITAVOM LIGOM: Denver je uhvatio ritam zahvaljujući Srbinu!
KOŠARKAŠI Denvera će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Hjuston.
Nagetsi su bili u maloj krizi, nisu igrali dobro u kontinuitetu, ali sada se i to promenilo.
U poslednje vreme igraju dobru košarku, a trijumf nad Sakramentom u prošlom kolu bio im je četvrti u nizu.
Kingse su savladali rezultatom 105:136, a Nikola Jokić je imao još jedno briljantno izdanje.
Srpski internacionalac je za samo 29 minuta na parketu imao učonak od 36 poena, 12 skokova i 8 asistencija.
Sa druge strane, tim iz Teksasa igra kvalitetnu košarku ove sezone, ali verujemo da će Denver upisati i petu vezanu pobedu.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
PISTONSI STIŽU U "ZELENI GRAD": Seltiksima je prekinut niz
15. 12. 2025. u 08:25
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
15. 12. 2025. u 08:15
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
15. 12. 2025. u 08:30
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
15. 12. 2025. u 08:00
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
14. 12. 2025. u 16:00
ŠOK: Argentinu izbacuju sa Svetskog prvenstva, Mesi ostaje bez Mundijala?! Veliki skandal potresa zemlju!
NOVE pravne zavrzlame mogle bi da obeleže Svetsko prvenstvo u fudbalu.
14. 12. 2025. u 13:06
RUSIJA U NEVERICI: UEFA joj naprasno poslala milione evra, raduje se i Srbija!
Rat u Ukrajini je i dalje jedan od najvažnijih događaja na svetu, a najnovije vesti vezane za taj vojni sukob, koji Ruska Federacija naziva "specijalna vojna intervencija" dolaze iz sfere sporta. Zatečena je Rusija onim što je uradila evropska kuća fudbala, ali imaju razloga da se raduju i u srpskom fudbalu...
14. 12. 2025. u 12:27
Komentari (0)