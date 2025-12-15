JOKIĆ SE POIGRAVA SA ČITAVOM LIGOM: Denver je uhvatio ritam zahvaljujući Srbinu!

KOŠARKAŠI Denvera će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Hjuston.

Foto AP

Nagetsi su bili u maloj krizi, nisu igrali dobro u kontinuitetu, ali sada se i to promenilo.

U poslednje vreme igraju dobru košarku, a trijumf nad Sakramentom u prošlom kolu bio im je četvrti u nizu.

Kingse su savladali rezultatom 105:136, a Nikola Jokić je imao još jedno briljantno izdanje.

Srpski internacionalac je za samo 29 minuta na parketu imao učonak od 36 poena, 12 skokova i 8 asistencija.

Sa druge strane, tim iz Teksasa igra kvalitetnu košarku ove sezone, ali verujemo da će Denver upisati i petu vezanu pobedu.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,90)

