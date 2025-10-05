OBRAČUN KLANOVA? Ubistvo u Kotoru, blokirana plaža Trsteno

JEDNA osoba ubijena je u Kotoru, u obračunu crnogorskih kriminalnih klanova, rečeno je "Vijestima" iz više izvora.

Foto: Shutterstock

Prema istim informacijama, policija je blokirala plažu Trsteno, gde se navodno i dogodilo ubistvo.

Telo muškarca za kojeg se veruje da je član jedne kriminalne grupe nađeno je u automobilu.

Ovo je u proteklih mesec i po drugo ubistvo u Kotoru, u obračunu kriminalnih klanova.