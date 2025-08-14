U CRNOJ GORI DAN ŽALOSTI ZBOG SMRTI VOJNIKA: Dejan Božović poginuo tokom gašenja požara

U CRNOJ Gori je danas Dan žalosti povodom smrti vojnika Dejana Božovića, koji je stradao u prevrtanju cisterne tokom pružanja pomoći u gašenju požara.

Foto: Fejsbuk/Ministarstvo odbrane Crne Gore

Mlađi vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada je stradao, a vodnik Marko Iković (43) zadobio je teške telesne povrede.

Božović bio je pripadnik 1. pešadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro dece. U službi u Vojsci CG je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm.

Uzroci prevrtanja cisterene se istražuju, a prema prvim informacija MUP-a kao mogući razlog se navodi gust dim koji je bio u reonu Kuča.

(Tanjug)