Crna Gora

U CRNOJ GORI DAN ŽALOSTI ZBOG SMRTI VOJNIKA: Dejan Božović poginuo tokom gašenja požara

В. Н.

14. 08. 2025. u 08:21

U CRNOJ Gori je danas Dan žalosti povodom smrti vojnika Dejana Božovića, koji je stradao u prevrtanju cisterne tokom pružanja pomoći u gašenju požara.

У ЦРНОЈ ГОРИ ДАН ЖАЛОСТИ ЗБОГ СМРТИ ВОЈНИКА: Дејан Божовић погинуо током гашења пожара

Foto: Fejsbuk/Ministarstvo odbrane Crne Gore

Mlađi vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada je stradao, a vodnik Marko Iković (43) zadobio je teške telesne povrede.

Božović bio je pripadnik 1. pešadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro dece. U službi u Vojsci CG je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm.

Uzroci prevrtanja cisterene se istražuju, a prema prvim informacija MUP-a kao mogući razlog se navodi gust dim koji je bio u reonu Kuča.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 9

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OTKAZ IZ VEKTRA BOKE DOBIO POŠTOM: Neće me ućutkati, poručio Vojin Miljanić
Crna Gora

0 0

OTKAZ IZ VEKTRA BOKE DOBIO POŠTOM: Neće me ućutkati, poručio Vojin Miljanić

Rešenje o prestanku radnog odnosa, nekadašnjem predsedniku Sindikata Vektra Boke, Vojinu Miljaniću, uručeno je poštom. On je u HTP Boka, nakon privatizacije u kompaniji Vektra Boka proveo skoro četiri decenije. Otkazu su prethodili opomena, suspenzija i razgovor sa menadžmentom kompanije, ali preko posrednika. Miljanićev odgovor je: pravdu ću tražiti pred nadležnim sudovima.

14. 08. 2025. u 14:52

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: Parni valjak večeras sprema senzaciju usred Edinburga

PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga