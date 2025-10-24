MAMOGRAFIJA U DOMU ZDRAVLJA: Preventivni pregledi na Zvezdari

BESPLATNI preventivni pregledi mamografije biće organizovani za sve žene starosti od 50 do 69 godina u Domu zdravlja "Zvezdara" sutra od 8.00 do 15.00.

Foto: R. Šegrt

Na preglede mogu otići sve dame sa Zvezdare, ali se prvenstveno preporučuje ženama koje trenutno nemaju tegobe vezane za dojke, a nisu radile preventivnu mamografiju u protekle dve godine.

- Oktobar je mesec borbe protiv raka dojke i pozivamo dame da dođu u što većem broju i pregledaju se - naveli su u saopštenju.