MAMOGRAFIJA U DOMU ZDRAVLJA: Preventivni pregledi na Zvezdari
BESPLATNI preventivni pregledi mamografije biće organizovani za sve žene starosti od 50 do 69 godina u Domu zdravlja "Zvezdara" sutra od 8.00 do 15.00.
Na preglede mogu otići sve dame sa Zvezdare, ali se prvenstveno preporučuje ženama koje trenutno nemaju tegobe vezane za dojke, a nisu radile preventivnu mamografiju u protekle dve godine.
- Oktobar je mesec borbe protiv raka dojke i pozivamo dame da dođu u što većem broju i pregledaju se - naveli su u saopštenju.
