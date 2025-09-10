KOD OČITAJ, BAKTERIJU PITAJ: Otvorena izložba u Botaničkoj bašti "Jevremovac"

U Botaničkoj bašti „Jevremovac" otvorena je izložba „Kod očitaj, bakteriju pitaj", u okviru Projekta promocije i popularizacije nauke, finansiranog kroz Javni poziv Centra za promociju nauke 2024. godine.

Foto: Botanička bašta

Autori izložbe su istraživači i profesori sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Centra za biokontrolu patogena i promociju rasta biljaka, koji su uz nesebičnu pomoć Botaničke bašte osmislili inovativan način približavanja uloge bakterija široj javnosti.

Kroz spoj nauke i moderne tehnologije, posetiocima je omogućeno da, korišćenjem proširene realnosti, otkriju nevidljive saveznike biljaka - bakterije.

Šetajući Baštom, posetioci mogu da skeniraju posebne QR kodove postavljene pored biljaka i na taj način saznaju koje bakterije su značajne za njih, kako im pomažu u borbi protiv stresa i bolesti i na koji način učestvuju u njihovom rastenju i razviću.

Izložba nudi jedinstveno iskustvo saznanja na otvorenom i poziva posetioce da zavire u mikrosvet korišćenjem inovativnih formata.