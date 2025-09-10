Beograd

KOD OČITAJ, BAKTERIJU PITAJ: Otvorena izložba u Botaničkoj bašti "Jevremovac"

Branka Borisavljević

10. 09. 2025. u 12:44

U Botaničkoj bašti „Jevremovac" otvorena je izložba „Kod očitaj, bakteriju pitaj", u okviru Projekta promocije i popularizacije nauke, finansiranog kroz Javni poziv Centra za promociju nauke 2024. godine.

КОД ОЧИТАЈ, БАКТЕРИЈУ ПИТАЈ: Отворена изложба у Ботаничкој башти Јевремовац

Foto: Botanička bašta

Autori izložbe su istraživači i profesori sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Centra za biokontrolu patogena i promociju rasta biljaka, koji su uz nesebičnu pomoć Botaničke bašte osmislili inovativan način približavanja uloge bakterija široj javnosti.

Kroz spoj nauke i moderne tehnologije, posetiocima je omogućeno da, korišćenjem proširene realnosti, otkriju nevidljive saveznike biljaka - bakterije.

Foto: Фото: Ботаничка башта

POGLEDAJ GALERIJU

Šetajući Baštom, posetioci mogu da skeniraju posebne QR kodove postavljene pored biljaka i na taj način saznaju koje bakterije su značajne za njih, kako im pomažu u borbi protiv stresa i bolesti i na koji način učestvuju u njihovom rastenju i razviću.

Izložba nudi jedinstveno iskustvo saznanja na otvorenom i poziva posetioce da zavire u mikrosvet korišćenjem inovativnih formata.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRIPREMITE ZALIHE: Ova opština sutra ostaje bez vode
Beograd

0 0

PRIPREMITE ZALIHE: Ova opština sutra ostaje bez vode

ZBOG radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta beogradskog vodovodnog sistema u opštini Čukarica, U periodu od 9.00 do 14.00 sati bez vode će ostati potrošači u naselju Ostružnica u Kosmajskoj ulici i Ulici buljubaše Ranka Uroševića.

10. 09. 2025. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)