KOD OČITAJ, BAKTERIJU PITAJ: Otvorena izložba u Botaničkoj bašti "Jevremovac"
U Botaničkoj bašti „Jevremovac" otvorena je izložba „Kod očitaj, bakteriju pitaj", u okviru Projekta promocije i popularizacije nauke, finansiranog kroz Javni poziv Centra za promociju nauke 2024. godine.
Autori izložbe su istraživači i profesori sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Centra za biokontrolu patogena i promociju rasta biljaka, koji su uz nesebičnu pomoć Botaničke bašte osmislili inovativan način približavanja uloge bakterija široj javnosti.
Kroz spoj nauke i moderne tehnologije, posetiocima je omogućeno da, korišćenjem proširene realnosti, otkriju nevidljive saveznike biljaka - bakterije.
Šetajući Baštom, posetioci mogu da skeniraju posebne QR kodove postavljene pored biljaka i na taj način saznaju koje bakterije su značajne za njih, kako im pomažu u borbi protiv stresa i bolesti i na koji način učestvuju u njihovom rastenju i razviću.
Izložba nudi jedinstveno iskustvo saznanja na otvorenom i poziva posetioce da zavire u mikrosvet korišćenjem inovativnih formata.
