NOVA GRUPA ĐAKA STIGLA NA TARU: Traje program obrenovačkih eko-kampova
JOŠ grupa mališana otišla je put planine Tare u organizaciji Gradske opštine Obrenovac.
Oko 400 učenika je u okviru projekta "Eko kampovi" otputovalo na sedmodnevni odmor. Ovog puta odmaralište na Tari će ugostiti decu iz osnovnih škola "14. oktobar" Barič, "Grabovac", "Živojin Perić" Stubline, "Nikola Tesla" Skela, "Jovan Jovanović Zmaj", "Prve obrenovačke osnovne škole" i "Posavskih partizana".
Decu su put planine ispratili i predstavnici Gradske opštine Obrenovac.
