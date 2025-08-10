Beograd

NOVA GRUPA ĐAKA STIGLA NA TARU: Traje program obrenovačkih eko-kampova

Jovana Manić

10. 08. 2025. u 16:01

JOŠ grupa mališana otišla je put planine Tare u organizaciji Gradske opštine Obrenovac.

GO Obrenovac

Oko 400 učenika je u okviru projekta "Eko kampovi" otputovalo na sedmodnevni odmor. Ovog puta odmaralište na Tari će ugostiti decu iz osnovnih škola "14. oktobar" Barič, "Grabovac", "Živojin Perić" Stubline, "Nikola Tesla" Skela, "Jovan Jovanović Zmaj", "Prve obrenovačke osnovne škole" i "Posavskih partizana".

Decu su put planine ispratili i predstavnici Gradske opštine Obrenovac.

