UGOVORI TOKOM LETA: Predškolske ustanove objavile konačne rang-liste upisane dece

Razlog za podnošenje prigovora u većini slučajeva je zbog toga što dete nije upisano u vrtić ili je raspoređeno u ustanovu koja roditeljima odgovara. Na ovogišnji konkurs za upis dece u državne predškolske ustanove podneto 15.522 zahteva. Mesta ima za oko 15.000 mališana, tako da će lista čekanja biti svedena na minimum, posebno imajući u vidu da lane u četiri opštine nije bilo neupisane dece.

Od 17 predškolskih ustanova, praksa je pokazala da se skoro dve trećine molbi odnosi na najtraženije - Novi Beograd, Zemun, Palilula, Čukarica, Voždovac i Zvezdara. U toku je izgradnja nekoliko novih objekata, tako da se očekuje da u septembru mališani ispune nove objekte u Borči, Ovči i Mladenovcu, kao i u naselju Braća Jerković. Otvaranjem novih obdaništa, smeštajni kapaciteti će biti povećani za oko 1.000 mesta. Takođe, predškolske ustanove koje imaju prostornih i kadrovskih mogućnosti mogu tražiti povećanje kvote za petinu.

PRESTONICA broji oko 100.000 dece uzrasta do šest godina, od kojih više od 86.000 ide u vrtiće. To je najveći obuhvat dece predškolskim obrazovanjem, s obzirom na to da ih je pre deset godina bilo oko 47.000.

Uz odbijenicu da nije bilo mesta u državnom obdaništu, roditelji imaju pravo na subvenciju iz gradske kase u iznosu od 33.000 dinara.