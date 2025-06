PODIZANJE SVESTI O PLEMENITOM ČINU: Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi

MEĐUNARODNI dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležiće se u subotu 14. juna, kako bi se pružila zahvalnost davaocima krvi, ali i podigla svest o stalnoj potrebi za redovnim davanjem.

Foto Shutterstock

Ovogodišnji slogan kampanje "Dajte krv, dajte nadu - zajedno spasavamo živote" naglašava solidarnost davalaca krvi i njihov uticaj na one kojima je krv jedini lek.

Zainteresovani građani istog dana krv mogu donirati u Institutu za transfuziju krvi Srbije, od 08.00 do 15.00. Takođe, krv se može dati i u dva transfuziološka autobusa - u Novom Beogradu ispred "Delta sitija" od 11.00 do 15.00 i u Kaluđerici ispred "Point centra" od 10.00 do 14.00. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi biće i u Lazarevcu, u mestu Petka, na stadionu FK Petka od 10.00 do 14.00.