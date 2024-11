BEOGRAD DOBIJA JOŠ JEDAN VELELEPNI MOST: Imaće specijalnu namenu, a radovi kreću za dva meseca - evo kako će izgledati (FOTO)

U NAREDNA dva meseca će početi radovi na rekonstrukciji nekadašnjeg železničkog mosta, koji će u potpunosti biti pretvoren u pešački most, sa vidikovcima i odmorištima, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

Iako je izmeštanjem železničkog saobraćaja izgubio prvobitnu namenu, most će biti sačuvan, revitalizovan i transformisan u pešačku vezu između dve obale Save.

Na novobeogradskoj strani na most će se ulaziti kroz novi park, a predviđeno je da on bude deo budućeg šetališta koje povezuje Novi Beograd sa Bulevarom vojvode Mišića i zatim dalje, sa Topčiderom. Pored pešačke staze, most će imati brojne sadržaje, među kojima su odmorišta i vidikovci sa kojih će se pružati pogled na reku, panoramu starog dela grada i Novog Beograda.

Osim rekonstrukcije nekadašnjeg železničkog mosta, gradimo i novi Savski most i tunel od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana. Naravno, ne smemo zaboraviti ni projekat izgradnje beogradskog metroa, koji će nemerljivo povećati kvalitet prevoza građana, smanjiti saobraćajne gužve i uticati na zdraviju životnu sredinu. U blizini pešačkog mosta koji ćemo izgraditi je i projekat “Beograd na vodi”, koji se konstantno razvija, a tu je i projekat izgradnje Linijskog parka, zatim Svetonikolskog parka ispod koga će se nalaziti podzemna garaža sa 420 parking-mesta, multifunkcionalni centar kreativnih industrija “Ložionica”, najmodernija pijaca…

- Ako svemu ovome dodamo nove muzeje koje će naš grad imati – Istorijski muzej, Dečji muzej, Muzej grada Beograda, Muzej Nikole Tesle i Prirodnjački muzej na Ušću, rekonstruisan Vazduhoplovni muzej, zgradu opere, zaista možemo da kažemo da se Beograd ubrzano menja i napreduje - napisao je Mali.

- Imamo velike planove i projekte i ubrzano radimo na sprovođenju programa “Skok u budućnost – Srbija 2027” kako bi sve bilo spremno do te 2027. godine kada ćemo biti domaćini Ekspo izložbe i dovesti ceo svet u našu zemlju - zaključio je on.