Politika

"UVEK ĆE IMATI PODRŠKU SRBIJE" Vučić: Potpuno legitimna borba srpskog naroda za srpski jezik u Crnoj Gori

В. Н.

13. 01. 2026. u 09:56

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, komentarišući najnovija dešavanja u Crnoj Gori, ističe da je potpuno legitimna borba srpskog naroda za srpski jezik.

УВЕК ЋЕ ИМАТИ ПОДРШКУ СРБИЈЕ Вучић: Потпуно легитимна борба српског народа за српски језик у Црној Гори

Foto: DNP/Printksrin

- To su političke igre i trikovi, u koje ne bih da ulazim i neću da se mešam, ali je jasno da je potpuno legitimna borba srpskog naroda za srpski jezik. Tu imate dve škole - jednu koja to smatra stvarnim i suštinskim ciljem, a jednu koja kaže - ok, mi ćemo za to formalno da se zalažemo, ali ćemo uvek da budemo u vladi, makar ništa ne uradili. Kako god, to je njihova stvar i oni neka o tome odlučuju. Srpski narod koji želi zaštitu svog jezika i koji želi da srpski jezik bude službeni jezik, koji je dominanti jezik u Crnoj Gori, uvek će imati podršku Srbije za to, ali da ulazimo u te druge stvari, zaista nećemo. Milan Knežević je moj drug i prijatelj, nešto slabije poznajem, ali mogu da kažem takođe i za gospodina Dajkovićao. Očigledno je da se vlastima u Podgorici nije dopalo ponašanje gospodina Dajkovića, zato ga i sklanjaju. Video sam saopštenje DNP-a Milana Kneževića. Videćemo kakav će odgovor da bude vlasti u Crnoj Gori. Pretpostavljam isti kao i prethodne vlasti Mila Đukanovića. Samo što će da se igraju - mi smo za, mi smo protiv, ali većinu nemamo. Da ne guram dalje. Ponekad je bolje biti gospodar neizgovorene reči, nego sluga izgovorene - rekao je Vučić u obraćanju iz Abu Dabija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠTA SE SPREMA U EVROPI? Nemački general upozorava: Bacite se na posao... kad stvari postanu gadne, ostaćete sami!
Svet

0 0

ŠTA SE SPREMA U EVROPI? Nemački general upozorava: "Bacite se na posao... kad stvari postanu gadne, ostaćete sami!"

"NE treba mi međunarodno pravo", rekao je Donald Tramp u intervjuu za Njujork Tajms. Njegovo jedino ograničenje u odnosima s drugim zemljama? "Moj moral - ja. To je jedino što me može zaustaviti". Američki predsednik dalje napominje da će možda morati da bira između Grenlanda i NATO-a – dodajući da savez nije ništa bez Sjedinjenih Država.

12. 01. 2026. u 17:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTA ZNAČI FAHRETA? Turčin Breni otkrio značenje imena: Mislim da ocrtava moju pravu ličnost

ŠTA ZNAČI FAHRETA? Turčin Breni otkrio značenje imena: "Mislim da ocrtava moju pravu ličnost"