"NADAM SE DA ĆE CELA TVOJA PORODICA DOBITI RAK!" Gnusne uvrede na račun košarkaša Crvene zvezde Kodija Milera-Mekintajera

Košarkaš Crvene zvezde, Kodi Miler-Mekintajer našao se na meti gnusne uvrede na svom Instagramu.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Kodi je odgovorio na užasne uvrede.

"Glupi majmune, nadam se da će cela tvoja porodica dobiti rak."

Kodi je odlučio da ne ostane nem, te ju je zajedno sa svojim odgovorom podelio sa svojim pratiocima.

"Hej, nemoj da se kriješ iza Instagrama. Neko iz moje porodice je zaista preminuo od raka i nemam problem da ti dam adresu pa da o tome razgovaramo uživo. Kriješ se iza Instagrama misleći da to neću objaviti ili da neću odgovoriti. Ali sada znaš. Javi mi ako želiš da ovo kažeš lično, a ne preko Instagrama, i poslaću ti adresu", napisao je Miler-Mekintajer na Instagramu i kasnije objasnio zašto je odlučio da ovako reaguje:

"Usput, svima da kažem — ja sam veoma smiren. Ali s vremena na vreme moraš ljudima staviti do znanja neke stvari. Tako da si večeras ti primer. Gospodine, od muškarca do kukavice. Javi mi ako želiš da izgovoriš te reči uživo i daću ti priliku da to učiniš.

I ovo je za sve. Bez obzira na godine. Ne dozvolite ljudima da vašu smirenost ili dobrotu shvate kao slabost. Ovo nije prva osoba, niti poslednja, koja je slala ovakve poruke meni, mojim saigračima ili drugim sportistima širom Evrope.

Ali ponekad je dobro jednostavno razotkriti takvu osobu. I večeras sam izabrao njega. Neka to vide njihovi prijatelji, njihove porodice i javnost. Sledeći put razmisli dva puta pre nego što nešto kažeš ili budi dovoljno pametan da napraviš lažnu Instagram stranicu, genije. Volim vas sve i laku noć."