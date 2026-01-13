"NADAM SE DA ĆE CELA TVOJA PORODICA DOBITI RAK!" Gnusne uvrede na račun košarkaša Crvene zvezde Kodija Milera-Mekintajera
Košarkaš Crvene zvezde, Kodi Miler-Mekintajer našao se na meti gnusne uvrede na svom Instagramu.
Kodi je odgovorio na užasne uvrede.
"Glupi majmune, nadam se da će cela tvoja porodica dobiti rak."
Kodi je odlučio da ne ostane nem, te ju je zajedno sa svojim odgovorom podelio sa svojim pratiocima.
"Hej, nemoj da se kriješ iza Instagrama. Neko iz moje porodice je zaista preminuo od raka i nemam problem da ti dam adresu pa da o tome razgovaramo uživo. Kriješ se iza Instagrama misleći da to neću objaviti ili da neću odgovoriti. Ali sada znaš. Javi mi ako želiš da ovo kažeš lično, a ne preko Instagrama, i poslaću ti adresu", napisao je Miler-Mekintajer na Instagramu i kasnije objasnio zašto je odlučio da ovako reaguje:
"Usput, svima da kažem — ja sam veoma smiren. Ali s vremena na vreme moraš ljudima staviti do znanja neke stvari. Tako da si večeras ti primer. Gospodine, od muškarca do kukavice. Javi mi ako želiš da izgovoriš te reči uživo i daću ti priliku da to učiniš.
I ovo je za sve. Bez obzira na godine. Ne dozvolite ljudima da vašu smirenost ili dobrotu shvate kao slabost. Ovo nije prva osoba, niti poslednja, koja je slala ovakve poruke meni, mojim saigračima ili drugim sportistima širom Evrope.
Ali ponekad je dobro jednostavno razotkriti takvu osobu. I večeras sam izabrao njega. Neka to vide njihovi prijatelji, njihove porodice i javnost. Sledeći put razmisli dva puta pre nego što nešto kažeš ili budi dovoljno pametan da napraviš lažnu Instagram stranicu, genije. Volim vas sve i laku noć."
Preporučujemo
KATASTROFALNE VESTI ZA SRBIJU! Suspendovan vaterpolista Dušan Mandić!
13. 01. 2026. u 09:31
ĐOKOVIĆ NA DOBRO POZNATOM MESTU: Počinje napad na prvi grend slem u sezoni
13. 01. 2026. u 08:33
BIĆE GOLOVA NA "SENT DžEJMSISU": Njukasl mora napasti "građane" ako misli da se ponovo nađe u finalu
NjUKASL i Mančester siti ukrstiće koplja večeras na "Sent Džejmsis parku" u prvom meču polufinala EFL kupa. Ovo je obračun aktuelnog osvajača i kluba koji želi da vrati trofej u svoje vitrine posle nekoliko godina pauze, tako da bi trebali gledati sjajan polufinalni dvomeč.
13. 01. 2026. u 06:30
DEJAN STANKOVIĆ ŠOKIRAO STRANCA: Ovaj odmah rešio da napusti FK Crvena zvezda!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda stižu - iz Turske.
13. 01. 2026. u 15:23
BALKANCI O ŽIVOTU U EVROPI: Pustiće te da crkneš - ti njega ugostiš gozbom, on misli da si seljačina
MNOGI sanjaju o životu u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, zamišljajući mir, red i bolji standard. Ipak, iskustva naših ljudi koji su se preselili otkrivaju da život u zapadnoj Evropi često nosi neočekivane izazove koji mogu šokirati one koji su navikli na balkansku spontanost i toplinu.
13. 01. 2026. u 10:22
Komentari (0)