"SELI MRZITELJI SRBIJE I DOGOVORILI SE..." Vučić o delegaciji EP Beogradu - "Mi ih nismo pozvali, oni dolaze nepozvani"
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Abu Dabija. Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je govorio i o navodima da neće da se sastane sa delegacijom Evropskog parlamenta koja dolazi u Beograd, te da "beži".
- Seli mrzitelji Srbije i dogovorili se - mi ćemo davdeset i nekog da dođemo u Beograd. Niti su nas pitali. Mi ih nismo pozvali, oni dolaze nepozvani. Ja u tom periodu od pre pet meseci imam zakazane obaveze u Dalasu, koje će biti veoma važne. Treća stvar - meni ne pada na pamet da gubim vreme, nego da se srećem sa važnim ljudima i odlučujem o sudbini Srbije sa onima koji žele dobro Srbiji. Računajte da sam u Srbiji, ali da ne želim da razgovram sa njima. Ja nikada nisam bio četnik, niko u mojoj porodici. Moji su stradali od Ustaša koje Picula nikada nije osudio. Njima smeta - Marširala kralja Petra garda, Oj vojvodo Sinđeliću, a ne smeta im pesma o Maksovim mesarima. Zamislite greha pevati o Stevanu Sineđilću, a istovremeno govoriti kako je evropska vrednost pevati o Masku Luburiću, odnosno Maksovim mesarima, koji su klali Srbe u Staroj Gradiški i Jasenovcu. To vam je ta perverzno-inverzna politika koju vode - naveo je predsednik Srbije.
- Problem sa Srbijom imaju što mene baš briga da im se dodvoravam. I zato su sve upregli protiv mene, ne bi li me srušili. I nisu uspeli u tome. Te trikove mogli su da prodaju nekima koji su ranije bili na vlasti. Te trikove mogu da prodaju Crnoj Gori, te trikove u kojima oni treba da budu balkanski homogen koji će da osvaja sve što stigne, time što će svakom da prete i svako mora da ih sluša. Ja služim srpskom narodu, ustašama da služim nisam nikada i neću. Da se njihovoj politici povinujem, neću dok sam živ. Ako ni zbog čega, zbog stotina hiljada ljudi koje su nam pobili. Zaboravite na to da ponižavate Srbiju i Srbe. Dobro su procenili koga treba da napadaju. Ja sam sve ono što oni ne bi želeli da vide u Srbiji. Čovek čijeg su dedu, pradedu, stričeve ubili, čovek kom ne mogu da kažu da sam nešto uništio njihovo, oni su spalili Vučića kuće, ne mogu da ih prebrojim, sedam što mogu da se setim, čitave familije. Opet ih se taj neko nimalo ne plaši i nimalo nisam fasciniran njihovom ustaškom ideologijom, Maksovim mesarima i svim ostalim - rekao je Vučić.
