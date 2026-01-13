DEJAN I RADOVAN RANJENI U DEČANIMA: U pucnjavi povređeni dvojica Srba i Albanac

SRBI Dejan S. i Radovan M. ranjeni su u pucnjavi u Dečanima jutros posle ponoći.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kako se saznaje, u pucnjavi u jednom baru ranjena su dvojica Srba, a kako se navodi i jedan Albanac.

Ranjeni su Dejan S. i Radovan M., dok je jedan od osumnjičenih Ismet Zuhaj uhapšen.

Osobe koje se traže su: Arian (Misin) Kelaj (45), Il (Arian) Kelaj (23) i Altin (Rifat) Kelaj (21). O Altinu policija nema puno informacija, ali ispod slika koje su objavili na njihovoj zvaničnoj Facebook stranici stoje opisi za preostala dva osumnjičena.

Il Kelaj je visok oko 180 centimetara, težak oko 70 kilograma, ima crnu kosu i crne oči, srednje razvijene telesne građe. Arian Kelaj je visok oko 175 centimetara, težak oko 85 kilograma, crne kose i braon očiju, takođe srednje telesne građe.

Osumnjičeni se traže zbog sumnje da su počinili krivično delo pokušaj ubistva.

(Informer)