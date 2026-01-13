DEJAN I RADOVAN RANJENI U DEČANIMA: U pucnjavi povređeni dvojica Srba i Albanac
SRBI Dejan S. i Radovan M. ranjeni su u pucnjavi u Dečanima jutros posle ponoći.
Kako se saznaje, u pucnjavi u jednom baru ranjena su dvojica Srba, a kako se navodi i jedan Albanac.
Ranjeni su Dejan S. i Radovan M., dok je jedan od osumnjičenih Ismet Zuhaj uhapšen.
Osobe koje se traže su: Arian (Misin) Kelaj (45), Il (Arian) Kelaj (23) i Altin (Rifat) Kelaj (21). O Altinu policija nema puno informacija, ali ispod slika koje su objavili na njihovoj zvaničnoj Facebook stranici stoje opisi za preostala dva osumnjičena.
Il Kelaj je visok oko 180 centimetara, težak oko 70 kilograma, ima crnu kosu i crne oči, srednje razvijene telesne građe. Arian Kelaj je visok oko 175 centimetara, težak oko 85 kilograma, crne kose i braon očiju, takođe srednje telesne građe.
Osumnjičeni se traže zbog sumnje da su počinili krivično delo pokušaj ubistva.
(Informer)
Preporučujemo
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
BALKANCI O ŽIVOTU U EVROPI: Pustiće te da crkneš - ti njega ugostiš gozbom, on misli da si seljačina
MNOGI sanjaju o životu u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, zamišljajući mir, red i bolji standard. Ipak, iskustva naših ljudi koji su se preselili otkrivaju da život u zapadnoj Evropi često nosi neočekivane izazove koji mogu šokirati one koji su navikli na balkansku spontanost i toplinu.
13. 01. 2026. u 10:22
Komentari (0)