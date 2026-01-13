NAJVIRALNIJI VIDEO U SRBIJI: "Slavice, Vučić nam je došao malopre!" (VIDEO)

TRENUTNO najviralniji video na mrežama u Srbiji je video jednog mladića koji se našalio sa majkom i uz pomoć veštačke inteligencije napravio fotografije navodne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića njihovom domaćinstvu.

Foto: Printskrin

Na videu se može videti kako sin majci šalje AI fotografije, na kojima se vidi Vučić prvo u njihovom dvorištu, a potom i u kući.

Sve vreme piše majci poruke u kojima kaže da je Vučić probao i babinu gibanicu i da mu se svidela, dok žena odgovara da je već krenula s posla kući zbog posete predsednika.

Majka sinu kaže da predsedniku skuva kafu, a posebno joj je krivo što prethodno veče nije usisala kuću.

Žena je razočarana kada sazna da je Vučić već otišao i da nije stigla na vreme da ga upozna. Besna je na sina, zbog toga što je, kako kaže, pustio Vučića da ode iz njene kuće.

U nastavku pogledajte video koji je nasmejao Srbiju: