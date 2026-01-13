Politika

NAJVIRALNIJI VIDEO U SRBIJI: "Slavice, Vučić nam je došao malopre!" (VIDEO)

В. Н.

13. 01. 2026. u 11:15

TRENUTNO najviralniji video na mrežama u Srbiji je video jednog mladića koji se našalio sa majkom i uz pomoć veštačke inteligencije napravio fotografije navodne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića njihovom domaćinstvu.

НАЈВИРАЛНИЈИ ВИДЕО У СРБИЈИ: Славице, Вучић нам је дошао малопре! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na videu se može videti kako sin majci šalje AI fotografije, na kojima se vidi Vučić prvo u njihovom dvorištu, a potom i u kući. 

Sve vreme piše majci poruke u kojima kaže da je Vučić probao i babinu gibanicu i da mu se svidela, dok žena odgovara da je već krenula s posla kući zbog posete predsednika.

Majka sinu kaže da predsedniku skuva kafu, a posebno joj je krivo što prethodno veče nije usisala kuću. 

Žena je razočarana kada sazna da je Vučić već otišao i da nije stigla na vreme da ga upozna. Besna je na sina, zbog toga što je, kako kaže, pustio Vučića da ode iz njene kuće.

U nastavku pogledajte video koji je nasmejao Srbiju:  

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UniCredit Banka: Stabilnost i podrška razvoju – važne poruke predsednika Izvršnog odbora za građane Srbije

UniCredit Banka: Stabilnost i podrška razvoju – važne poruke predsednika Izvršnog odbora za građane Srbije