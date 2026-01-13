NAJVIRALNIJI VIDEO U SRBIJI: "Slavice, Vučić nam je došao malopre!" (VIDEO)
TRENUTNO najviralniji video na mrežama u Srbiji je video jednog mladića koji se našalio sa majkom i uz pomoć veštačke inteligencije napravio fotografije navodne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića njihovom domaćinstvu.
Na videu se može videti kako sin majci šalje AI fotografije, na kojima se vidi Vučić prvo u njihovom dvorištu, a potom i u kući.
Sve vreme piše majci poruke u kojima kaže da je Vučić probao i babinu gibanicu i da mu se svidela, dok žena odgovara da je već krenula s posla kući zbog posete predsednika.
Majka sinu kaže da predsedniku skuva kafu, a posebno joj je krivo što prethodno veče nije usisala kuću.
Žena je razočarana kada sazna da je Vučić već otišao i da nije stigla na vreme da ga upozna. Besna je na sina, zbog toga što je, kako kaže, pustio Vučića da ode iz njene kuće.
U nastavku pogledajte video koji je nasmejao Srbiju:
Preporučujemo
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
BALKANCI O ŽIVOTU U EVROPI: Pustiće te da crkneš - ti njega ugostiš gozbom, on misli da si seljačina
MNOGI sanjaju o životu u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, zamišljajući mir, red i bolji standard. Ipak, iskustva naših ljudi koji su se preselili otkrivaju da život u zapadnoj Evropi često nosi neočekivane izazove koji mogu šokirati one koji su navikli na balkansku spontanost i toplinu.
13. 01. 2026. u 10:22
Komentari (0)