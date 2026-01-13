VUČIĆ UPUTIO VAŽNU PORUKU: Obratio se građanima iz Abu Dabija (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić uputio je iz Abu Dabija važnu poruku građanima Srbije.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Ovde iz Abu Dabija hoću važnu poruku da uputim građanima Srbije. Ovi ljudi ovde pre 50 godina, kada su stvarali svoju državu, nisu ni sanjali koliko će uspešna da bude. Postigli su to zahvaljujući planu, programu, viziji i hrabrosti svojih lidera. Mi u Srbiji moramo da koristimo naše prilike, moramo da čuvamo mir i da razumemo šta je to što se dešava u svetu. Za to vreme veštačke inteligencije, superkomjutera, IT sektora, digitalizacije, nešto što je pred nama, Srbija mora snažnije da prigrli sve to što je novo, jer bez toga nećemo moći da opstanemo i ostanemo na planeti. Zato je važno da radimo, da se borimo, da imamo plan. I važnije od toga, važna je vizija, važan je plan i naroda i rukovodstva. Važno je kako i na koji način ćemo to da sprovodimo u delo. I kada vidimo ovde obrazovnu i zdravstvenu infrastrukturu, kada vidim građevinsku, komunalnu, svaku vrstu infrastrukture, do vojne, jasno mi je šta treba da radimo u budućnosti. I nije istina da je svejedno i ko će da vlada i ko će da upravlja. Pred nama je veliki izbor u budućnosti. Istovremeno, moraćemo da budemo ujedinjeni i da se borimo za svoju zemlju, da čuvamo mir, da se razvijamo i da idemo napred. Sjajna godina je pred nama. Uveren sam da ćemo u ekonomskom smislu imati jednu od najboljih i najuspešnijih godina. Za sve druge, takođe, ćemo se postarati sami. U se i u svoje kljuse. I graditi prijateljstva svuda gde je to moguće. Abu Dabi, pogledajte oko mene kako izgleda, šta su ljudi u prethodnih 20-25 godina uspeli da naprave - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da su plan za budućnost i politička vizija uslov napretka svake zemlje.

- Ovde, u Emiratima, na najbolji način možemo da vidimo šta jednoj zemlji donosi hrabro i mudro rukovodstvo i verujem da mnogo toga možemo da naučimo od njih. Naša Srbija je bezbroj puta propuštala prilike za ubrzani razvoj, ovoga puta nećemo. U ekonomskom smislu, pred nama je odlična godina - poručio je Vučić.