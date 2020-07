J. SUBIN - G. ČVOROVIĆ | 02. jul 2020. 07:26 | Komentara: 0

Grčki prelaz Evzoni juče nekoliko sati bio otvoren, pa ponovo zatvoren, sada do 15. jula

NEDOREČENE odluke, nejasne informacije i maltretiranje građana Srbije ne prestaju! I dok su od juče, bar u teoriji, granice Evropske unije za naše ljude otvorene, u praksi je to drugačije. Tako, Nemačka i dalje ne dozvoljava ulazak, Austrija i Hrvatska takođe, a Italija traži karantin od 14 dana za naše državljane. Austrija je dodatno upozorila svoje građane da napuste Srbiju. Nije glatko prošlo ni sa otvaranjem graničnog prelaza između Severne Makedonije i Grčke - Evzoni. Grci su taj prelaz juče ujutru otvorili za srpske turiste, ali samo na nekoliko sati, jer su ga juče u 10.30 već bili zatvorili.

Naši putnici, na društvenim mrežama juče ujutru delili su informacije da je prelaz Evzoni otvoren i da ga bez problema prolaze i automobili i autobusi iz Srbije. To je, međutim, trajalo kratko. Drama je nastala u 10.30 kada su grčki policajci i carinici dobili dopis da se neće dozvoljavati ulazak turistima na ovom prelazu do 15. jula. Srpski putnici koji krenu put Grčke, moraće i dalje samo preko Bugarske i to na prelaz Promahonas. Oni kojima je juče rampa bila spuštena "ispred nosa" morali su da okrenu auto i put Bugarske.

Dokument EU o slobodnom putovanju za naše građane još nije bio ni stupio na snagu, a neke zemlje su već najavile nastavak restrikcija ulaska za građane Srbije. Bez obzira na to što je reč o usaglašenom dokumentu posle dugih konsultacija, šengenska rampa nam je na pojedinim mestima i dalje spuštena.

USKORO PREISPITIVANjE OTVARANjE granica EU prema našoj zemlji doneto je na osnovu kriterijuma da broj novozaraženih na 100.000 stanovnika, u poslednjih 14 dana bude "blizu ili ispod proseka EU" na dan 15. jun, kada je prosečan broj novozaraženih u EU na 100.000 stanovnika bio 16. Kod donošenja odluke bio je bitan i trend opadanja broja novozaraženih. Situacija u Srbiji sada je mnogo gora nego što je bila pre dve nedelje, pa je pitanje do kada će granice biti otvorene za naše građane, imajući u obzir da će sledeći presek biti za dve nedelje.

U Briselu to objašnjavaju činjenicom da odluka nije doneta jednoglasno, već kvalifikovanom većinom, što podrazumeva 55 odsto zemalja članica koje predstavljaju 65 odsto stanovnika EU.

- Glasanje je bilo tajno i ne možemo da znamo kako se koja zemlja izjasnila. Jedino u šta smo sigurni jeste da je bilo zemalja koje su bile protiv, kao i da je bilo dovoljno glasova da se preporuka usvoji - ističu izvori "Novosti" u sedištu Evropskog saveta.

Očigledno je da su one države koje su bile protiv, iskoristile pravo da i dalje kontrolišu ulazak.

U Briselu takođe naglašavaju da preporuka Evropskog saveta nije obavezujući dokument, i da su zemlje članice same odgovorne za njeno sprovođenje. Naš izvor navodi da su se one države koje su se odlučile za dalje restrikcije oslonile na onaj deo preporuke u kom se podvlači da zemlje članice mogu, u potpunoj transparentnosti, progresivno da ukidaju ograničenja putovanja, što znači da to neće da urade odjednom i odmah. Mere mogu potpuno ili delimično da se ukidaju ili ponovo uvode u skladu s procenom epidemiološke situacije, kao i da ona mora da bude blizu ili ispod proseka EU, sa stabilnom ili opadajućom tendencijom.

Naši građani u Italiju mogu da uđu, ali moraju biti u samoizolaciji i pod medicinskim nadzorom u trajanju od 14 dana, po ulasku u ovu zemlju. To se ne odnosi samo na građane Srbije, već i na sve zemlje koje se nalaze na "zelenoj listi", koju je odobrio Brisel. U Nemačku se ne može, a Austrija je otišla korak dalje i preporučila svojim građanim da ne putuju u Srbiju. U Hrvatsku se takođe ne može, do 15. jula. Granice Češke i Francuske od juče su opet otvorene.