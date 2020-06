Novosti online | 12. jun 2020. 19:05 |

Izrazio je i zadvoljstvo zato što su dve zemlje dobro sarađivale tokom krize i pandemije izazvane koronavirusom.





Građani Srbije od 15. juna moći će da idu u Grčku na letovanje i to bez ikakvog testa i karantina.To je naime potvrđeno na sastanku srpskog i grčkog ministra spoljnih poslova."Preneo sam grčkom ministru našu odluku da građani mogu da putuju bez testova i bez karantina. On mi je preneo da će od 15. juna to moći i u obrnutom smeru. Očekujemo da bude veliki broj turista, što sa naše strane u Grčku, ali i sa njihove u našu zemlju, kojih je bilo oko 50.000 prošle godine", rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.On je zamolio Dendijasa da u Briselu počne da zastupa srpske interese kako bi postupak bez ograničenja počeo da se primenjuje u skladu sa preporukama Evropske komisije."Da građani Srbije mogu da putuju od 1. jula u zemlje EU bez ograničenja", pojasnio je ministar."Izrazio sam i želju da se što pre noramlizuje život u različitim segmentima", kazao je.Inače, pre dve nedelje, premijer Grčke Kirijakos Micotakis najavio je da će turistička sezona u Grčkoj zvanično početi 15. juna. Samo dan kasnije Grčka je objavila spisak 29 zemalja iz kojih će biti dozvoljen dolazak posetilaca od 15. juna, u okviru novog ublažavanja mera uvedenih radi suzbijanja pandemije koronavirusa, među kojima je i Srbija.