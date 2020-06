Novosti online | 28. jun 2020. 15:36 | Komentara: 0

Bivši trener Partizana Duško Vujošević rekao je da aktuelni virus koronanaziva "ČOVID-19" jer je po njemu Crvena zvezda najviše profitirala tokom pandemije.

– Sigurno se ne bih osećao prijatno da sam u Partizanu. Imao je obezbeđenu prednost domaćeg terena i u Evrokupu i u ABA ligi, što nije mala stvar kada imate takvu publiku. Ne kažem da bi garantovano bio prvi, ali bi osvojio makar jedan trofej, što bi mu omogućilo igranje Evrolige. Partizan jeste zakinut, a Zvezda je najviše profitirala. Ovaj virus zovem “ČOVID 19” - rekao je Vujošević na početku razgovora za "Maxbetsport"

Legendarni trener Partizana nedavno je produžio ugovor sa rumunskim Klužom. Još uvek oseća gorak ukus zbog načina na koji je napustio Partizan, i smatra da bi bilo normalno da ivmma neku funkciju u klubu

– Da je situacija normalna, bio bih sigurno na nekoj funkciji u Partizanu. Trener se menja kada nema rezultata, ne iz političkih motiva. Iz tih motiva ni sada ne mogu da budem tu na nekoj drugoj funkciji. Potrebna mi je konstanta, idem tamo gde me žele i gde sam potreban. Osvojili smo ove sezone Kup Rumunije i bili smo drugi u prvenstvu u trenutku kada je prekinuta sezona zbog pandemija. Ambicije su maksimalne, ali pre svega se nadam da će ove godine da se igra košarka sa publikom na tribinama. To mi je najveća želja .

Ne krije Vujošević da mu Evroliga nije previše draga.

– Velika je šteta što je FIBA izgubila svoje krucijalno takmičenje. To je jedina evropska federacija koja je izgubila kontrolu nad Ligom šampiona. Najveći krivac za to je pokojni gospodin Bora Stanković. Bio je uveren da klubovi ne mogu da rukovode takmičenjem. Poslednja ponuda je bila da takmičenje vode po tri člana sa obe strane, a da Bora Stanković bude taj sedmi koji donosi odluke. On to nije prihvatio i FIBA je izgubila svoje takmičenje.

Vujošević smatra da je dobra odluka što crno-beli su ostali u Evrokupu.

– Partizan je morao da se opredeli da igra Evrokup. Postoje mnogo ozbiljne priče da bi jedna ekipa iz Beograda trebalo da dobije sledeće sezone A licencu. Zato je bio širi interes da Partizan igra FIBA Ligu šampiona, da bi onda Zvezda ostala jedini kandidat za tu licencu. Jadranska liga će da izgubi najverovatnije to jedno mesto, jer Evroliga želi da se osigura da se ne desi da to takmičenje osvoji neka Igokea ili tako neki “manji” klub.

Na pitanje da li je za ABA ligu ili ne, bio je jasan.

– ABA liga? Da! Uvek sam za to da se igraju jače lige, a ona je svakako jača od domaćih šampionata i pored svih svojih mana.