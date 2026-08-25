"KILO RAKIJE ZA KILO I PO PUTA": Vučić objavio snimak razgovora sa meštaninom Kočina (VIDEO)
"KILO rakije za kilo i po puta. Legenda!" – ovim rečima predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, propratio je snimak neobičnog i duhovitog razgovora sa meštaninom Kočina kod Brusa.
Vučić je na svom Instagram profilu podelio deo razgovora s građanima Brusa i okoline, a pažnju je privukla šala o rakiji i kilometru i po puta.
Na početku snimka jedan od okupljenih prilazi predsedniku i pita da li može da mu postavi pitanje.
- Predsedniče! Može jedno pitanje, predsedniče? - upitao je meštanin.
- Trebalo je ovu kampanju da nazovem "Samo jedno pitanje". Hajde, samo jedno - nasmejao se Vučić.
Meštanin mu je potom ponudio poklon.
- Jel mogu jedan poklon da vam donesem?
- Možeš šta god hoćeš - odgovorio je predsednik.
Nakon toga se predstavio kao Atanasije iz sela Kočine u opštini Brus i prešao na problem koji je želeo da izloži.
- Interesuje me kilo i po puta - rekao je on.
- Kilo i po puta? - upitao je Vučić kroz osmeh.
- Meštanin je potom objasnio da je deo puta već urađen, ali da je ostalo još oko kilometar i po koji bi trebalo asfaltirati.
- On doneo kilo rakije, pa priča i o kilo i po puta - našalio se Vučić.
Na to mu je meštanin objasnio:
- Urađen je jedan deo.
- Znači, jedan deo je ipak urađen - primetio je predsednik.
- Jedan deo je urađen, još samo sredina, kilometar i po. Pre 10 i pre pet godina je rađeno - kazao je meštanin.
Vučić je zatim nastavio u šaljivom tonu:
- Znači, ti bi sad i treći deo? Dogovoreno - odgovorio je predsednik, pruživši ruku Atanasiju.
Bučić je na kraju Vučić pohvalio meštanina što je priznao da je deo puta već urađen.
- Bar si bio pošten, pa rekao da je nešto ipak urađeno - poručio je predsednik.
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