"KILO RAKIJE ZA KILO I PO PUTA": Vučić objavio snimak razgovora sa meštaninom Kočina (VIDEO)

"KILO rakije za kilo i po puta. Legenda!" – ovim rečima predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, propratio je snimak neobičnog i duhovitog razgovora sa meštaninom Kočina kod Brusa.

Foto: Novosti

Vučić je na svom Instagram profilu podelio deo razgovora s građanima Brusa i okoline, a pažnju je privukla šala o rakiji i kilometru i po puta.

Na početku snimka jedan od okupljenih prilazi predsedniku i pita da li može da mu postavi pitanje.

- Predsedniče! Može jedno pitanje, predsedniče? - upitao je meštanin.

- Trebalo je ovu kampanju da nazovem "Samo jedno pitanje". Hajde, samo jedno - nasmejao se Vučić.

Meštanin mu je potom ponudio poklon.

- Jel mogu jedan poklon da vam donesem?

- Možeš šta god hoćeš - odgovorio je predsednik.

Nakon toga se predstavio kao Atanasije iz sela Kočine u opštini Brus i prešao na problem koji je želeo da izloži.

- Interesuje me kilo i po puta - rekao je on.

- Kilo i po puta? - upitao je Vučić kroz osmeh.

- Meštanin je potom objasnio da je deo puta već urađen, ali da je ostalo još oko kilometar i po koji bi trebalo asfaltirati.

- On doneo kilo rakije, pa priča i o kilo i po puta - našalio se Vučić.

Na to mu je meštanin objasnio:

- Urađen je jedan deo.

- Znači, jedan deo je ipak urađen - primetio je predsednik.

- Jedan deo je urađen, još samo sredina, kilometar i po. Pre 10 i pre pet godina je rađeno - kazao je meštanin.

Vučić je zatim nastavio u šaljivom tonu:

- Znači, ti bi sad i treći deo? Dogovoreno - odgovorio je predsednik, pruživši ruku Atanasiju.

Bučić je na kraju Vučić pohvalio meštanina što je priznao da je deo puta već urađen.

- Bar si bio pošten, pa rekao da je nešto ipak urađeno - poručio je predsednik.