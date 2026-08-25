DEVOJKA U KOLICIMA PITALA ZA POMOĆ, PREDSEDNIK ODMAH REAGOVAO: Što se tiče operacije i lečenja, rešićemo sve
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom razgovora sa meštanima Trstenika razgovarao je i sa Simonom Stojanović, devojkom koja je u kolicima i kojoj je potrebna pomoć za operaciju.
Stojanović Simona, iz Trsenika, obratila se presedniku kao osoba sa invalididetom da joj se pomogne oko operacije jer ima cerebralnu paralizu.
Kako je rekla živi sa majkom, ocem i bratom u malom stanu, a njeno stanje je sve teže, te joj je potrebna pomoć i za operaciju.
- Što se tiče operacije i podrške u lečenju tu ćemo sve pomoći, rešićemo sve. Što se tiče stanova ne možemo lako, i ko vam kaže taj vas obmanjuje. Ovde je moj savetnik za zdravstvo Verica Lazić, odmah će uzeti podatke i oko operacije i podrške u lečenju pomoćićemo sve. Za ovo drugo, ako možemo nešto u novcu da isplatimo to možemo, ali da se bavim prepordajom stanova to ne mogu - kazao je Vučić.
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