DEVOJKA U KOLICIMA PITALA ZA POMOĆ, PREDSEDNIK ODMAH REAGOVAO: Što se tiče operacije i lečenja, rešićemo sve

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom razgovora sa meštanima Trstenika razgovarao je i sa Simonom Stojanović, devojkom koja je u kolicima i kojoj je potrebna pomoć za operaciju.

Foto: Novosti

Stojanović Simona, iz Trsenika, obratila se presedniku kao osoba sa invalididetom da joj se pomogne oko operacije jer ima cerebralnu paralizu.

Kako je rekla živi sa majkom, ocem i bratom u malom stanu, a njeno stanje je sve teže, te joj je potrebna pomoć i za operaciju.

- Što se tiče operacije i podrške u lečenju tu ćemo sve pomoći, rešićemo sve. Što se tiče stanova ne možemo lako, i ko vam kaže taj vas obmanjuje. Ovde je moj savetnik za zdravstvo Verica Lazić, odmah će uzeti podatke i oko operacije i podrške u lečenju pomoćićemo sve. Za ovo drugo, ako možemo nešto u novcu da isplatimo to možemo, ali da se bavim prepordajom stanova to ne mogu - kazao je Vučić.