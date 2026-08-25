Politika

DEVOJKA U KOLICIMA PITALA ZA POMOĆ, PREDSEDNIK ODMAH REAGOVAO: Što se tiče operacije i lečenja, rešićemo sve

В.Н.

25. 08. 2026. u 12:57

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom razgovora sa meštanima Trstenika razgovarao je i sa Simonom Stojanović, devojkom koja je u kolicima i kojoj je potrebna pomoć za operaciju.

ДЕВОЈКА У КОЛИЦИМА ПИТАЛА ЗА ПОМОЋ, ПРЕДСЕДНИК ОДМАХ РЕАГОВАО: Што се тиче операције и лечења, решићемо све

Foto: Novosti

Stojanović Simona, iz Trsenika, obratila se presedniku kao osoba sa invalididetom da joj se pomogne oko operacije jer ima cerebralnu paralizu. 

Kako je rekla živi sa majkom, ocem i bratom u malom stanu, a njeno stanje je sve teže, te joj je potrebna pomoć i za operaciju.

- Što se tiče operacije i podrške u lečenju tu ćemo sve pomoći, rešićemo sve. Što se tiče stanova ne možemo lako, i ko vam kaže taj vas obmanjuje. Ovde je moj savetnik za zdravstvo Verica Lazić, odmah će uzeti podatke i oko operacije i podrške u lečenju pomoćićemo sve. Za ovo drugo, ako možemo nešto u novcu da isplatimo to možemo, ali da se bavim prepordajom stanova to ne mogu - kazao je Vučić.

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