Politika

"VUČIĆ NAPRAVIO ONO ŠTO NI TITO NIJE" Predsednik odgovorio meštaninu, poručio samo jedno

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25. 08. 2026. u 12:55

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas se nalazi u poseti Rasinskom okrugu.

ВУЧИЋ НАПРАВИО ОНО ШТО НИ ТИТО НИЈЕ Председник одговорио мештанину, поручио само једно

Foto: Novosti

Predsednika je u Trsteniku sačekao veliki broj građana, koji su ga pozdravili aplauzom.

Jedan meštanin je rekao da Vučiću da je napravio ono što ni Tito nije.

"Hvala vam što to za nečijeg života kažete", odgovorio je on.

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