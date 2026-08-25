"VUČIĆ NAPRAVIO ONO ŠTO NI TITO NIJE" Predsednik odgovorio meštaninu, poručio samo jedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas se nalazi u poseti Rasinskom okrugu.

Foto: Novosti

Predsednika je u Trsteniku sačekao veliki broj građana, koji su ga pozdravili aplauzom.

Jedan meštanin je rekao da Vučiću da je napravio ono što ni Tito nije.

"Hvala vam što to za nečijeg života kažete", odgovorio je on.

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