Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ OBJAVIO SPISAK: Evo koji se putevi rade u Trsteniku

V.N.

25. 08. 2026. u 12:44

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić saopštio je koja će sve naselja u opštini Trstenik dobiti nove i obnovljene puteve.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ОБЈАВИО СПИСАК: Ево који се путеви раде у Трстенику

Foto: Novosti

Predsednik je potom pročitao spisak mesta koja će se raditi. 

- Opštinski put u Tobolcu kroz naseljeno mesto Gornja Omašnica i do kraja naseljenog mesta Gornja Omašnica. Od granice sa opštinom Vrnjačka Banja put Dublje-Popini - Brezovica -Stublica do raskrnice za školu. Opštniski put do državnog puta  u Milutovcu zaseok Orlovac do granice sa opštinom Varvarin. Od državnog puta u Gornjem Ribniku Maloj Sugubini i Maloj Drenovi do državnog puta u Milutovcu i opštinski put u Malloj Drenovi do puta iznad Male Drenove. To vam je sve za Trstenik - rekao je predsednik.

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