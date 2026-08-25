PREDSEDNIK VUČIĆ OBJAVIO SPISAK: Evo koji se putevi rade u Trsteniku
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić saopštio je koja će sve naselja u opštini Trstenik dobiti nove i obnovljene puteve.
Predsednik je potom pročitao spisak mesta koja će se raditi.
- Opštinski put u Tobolcu kroz naseljeno mesto Gornja Omašnica i do kraja naseljenog mesta Gornja Omašnica. Od granice sa opštinom Vrnjačka Banja put Dublje-Popini - Brezovica -Stublica do raskrnice za školu. Opštniski put do državnog puta u Milutovcu zaseok Orlovac do granice sa opštinom Varvarin. Od državnog puta u Gornjem Ribniku Maloj Sugubini i Maloj Drenovi do državnog puta u Milutovcu i opštinski put u Malloj Drenovi do puta iznad Male Drenove. To vam je sve za Trstenik - rekao je predsednik.
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