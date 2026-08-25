"KILO RAKIJE ZA KILO I PO PUTA": Vučić podelio zanimljiv snimak susreta sa meštaninom Brusa (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je jedan smešan trenutak iz dnašnje posete Brusu.
- Kilo rakije za kilo i po puta. Legenda - naveo je predsednik u opisu videa.
- Trebalo je ovu kampanju da nazove "Samo jedno pitanje". Ajde samo jedno - našalio se predsednik sa meštaninom, na šta ga je on upitao da li može da mu donese poklon.
Nakon što mu se Atanasije predstavio upitao je za "kilo ipo puta".
- Kilo ipo puta, on doneo kilo rakije pa priča i o kilo ipo puta - našalio se Vučić.
Kako mu je meštanin pojasnio nedostaje mu u sredini deo puta u selu Kočine.
- Rađeno je znači i pre 10 ni pre 5 godina, a ti bi sada i treći deo. Ajde bar si bio pošten i rekao da je nešto i urađeno, hvala - rekao mu je Vučić i pružio ruku.
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