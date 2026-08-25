ZA MONSTRUOZNE ZLOČINE NAD SRBIMA JOŠ NIKO NIJE ODGOVARAO: "Hrvatska se nije suočila sa svojom mračnom prošlošću..."

PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta podsetio je danas da nijedan pripadnik hrvatske vojske i policije hrvatske nacionalnosti nije osuđen za masovne zločine nad Srbima tokom i posle zločinačke akcije "Oluja", što jasno i nedvosmisleno pokazuje da se Hrvatska nije suočila na svojom mračnom prošlošću i da je njen suštinski temelj lažni mit o Domovinskom ratu prema kome su Jugoslavija, JNA i krajiški Srbi agresori i isključivi zločinci i Hrvati navodno jedine žrtve i oslobodioci.

Foto: TANJUG/VLADIMIR DIMITRIJEVIC

On je to rekao povodom 31. godišnjice zločina nad šest srpskih civila u zaseoku Grubori koji pripada selu Plavno kod Knina i istakao da su tog 25. avgusta 1995. godine, 21 dan od zločinačke akcije "Oluja", pripadnici Hrvatske vojske i policije počinili masakr nad nevinim srpskim civilima.

- U avgustu 1995. godine u čitavom selu Plavnu odnosno i u njegovim drugim zaseocima (Đurići, Dubajići, Bursaći...) ubijena su najmanje 32 srpska civila, prosečne starosti veće od 70 godina, među kojima je bilo devet žena - rekao je Linta, navodi se u saopštenju Saveza.

Kako je rekao neke od žrtava ubijene su hicima iz vatrenog oružja, neke zaklane, a neke žive zapaljene u vlastitim kućama, a za ovaj, kako je rekao, monstruozni zločin, kao i za mnoge druge zločine nad Srbima, niko nije osuđen.

- Svi optuženi su pravosnažno oslobođeni sa licemjernim i ciničnim obrazloženjem da tobože nije bilo dokaza. To je jedan od mnogih potvrda da hrvatsko provosuđe nije nezavisno i profesionalno već je u fukciji hrvatske politike negiranja i ponižavanja srpskih žrtava. Pred hrvatskim sudovima za masovne zločine nad više od 2.000 Srba tokom i posle zločinačke akcije 'Oluja' osuđena su svega dvojica pripadnika Hrvatske vojske i policije na ukupnu kaznu uvredljivih i sramnih 17 godina zatvora od kojih je jedan srpske, a drugi albanske nacionalnosti. Mnogi koji su smatrali da mogu da ubijaju srpske civile i da im se ništa neće desiti zbog toga bili su pravu - rekao je Linta.

Zbog toga, naglasio je Linta, Srbija ima nacionalnu, civilizacijsku i moralnu obavezu da osnuje Memorijalni centar srpskih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije, čiji ciljevi treba da budu, između ostalog, borba za istinu o stradanju srpskog naroda u domaćoj i međunarodnoj javnosti, popis stradalih Srba, popis stratišta gđe su ubijani srpski civili i ratni zarobljenici, postavljanje spomen ploča na brojna srpska stratišta i čuvanje trajnog sjećanja na srpske žrtve.

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