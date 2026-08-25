ZA MONSTRUOZNE ZLOČINE NAD SRBIMA JOŠ NIKO NIJE ODGOVARAO: "Hrvatska se nije suočila sa svojom mračnom prošlošću..."
PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta podsetio je danas da nijedan pripadnik hrvatske vojske i policije hrvatske nacionalnosti nije osuđen za masovne zločine nad Srbima tokom i posle zločinačke akcije "Oluja", što jasno i nedvosmisleno pokazuje da se Hrvatska nije suočila na svojom mračnom prošlošću i da je njen suštinski temelj lažni mit o Domovinskom ratu prema kome su Jugoslavija, JNA i krajiški Srbi agresori i isključivi zločinci i Hrvati navodno jedine žrtve i oslobodioci.
On je to rekao povodom 31. godišnjice zločina nad šest srpskih civila u zaseoku Grubori koji pripada selu Plavno kod Knina i istakao da su tog 25. avgusta 1995. godine, 21 dan od zločinačke akcije "Oluja", pripadnici Hrvatske vojske i policije počinili masakr nad nevinim srpskim civilima.
- U avgustu 1995. godine u čitavom selu Plavnu odnosno i u njegovim drugim zaseocima (Đurići, Dubajići, Bursaći...) ubijena su najmanje 32 srpska civila, prosečne starosti veće od 70 godina, među kojima je bilo devet žena - rekao je Linta, navodi se u saopštenju Saveza.
Kako je rekao neke od žrtava ubijene su hicima iz vatrenog oružja, neke zaklane, a neke žive zapaljene u vlastitim kućama, a za ovaj, kako je rekao, monstruozni zločin, kao i za mnoge druge zločine nad Srbima, niko nije osuđen.
- Svi optuženi su pravosnažno oslobođeni sa licemjernim i ciničnim obrazloženjem da tobože nije bilo dokaza. To je jedan od mnogih potvrda da hrvatsko provosuđe nije nezavisno i profesionalno već je u fukciji hrvatske politike negiranja i ponižavanja srpskih žrtava. Pred hrvatskim sudovima za masovne zločine nad više od 2.000 Srba tokom i posle zločinačke akcije 'Oluja' osuđena su svega dvojica pripadnika Hrvatske vojske i policije na ukupnu kaznu uvredljivih i sramnih 17 godina zatvora od kojih je jedan srpske, a drugi albanske nacionalnosti. Mnogi koji su smatrali da mogu da ubijaju srpske civile i da im se ništa neće desiti zbog toga bili su pravu - rekao je Linta.
Zbog toga, naglasio je Linta, Srbija ima nacionalnu, civilizacijsku i moralnu obavezu da osnuje Memorijalni centar srpskih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije, čiji ciljevi treba da budu, između ostalog, borba za istinu o stradanju srpskog naroda u domaćoj i međunarodnoj javnosti, popis stradalih Srba, popis stratišta gđe su ubijani srpski civili i ratni zarobljenici, postavljanje spomen ploča na brojna srpska stratišta i čuvanje trajnog sjećanja na srpske žrtve.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
KNEŽEVIĆ NAJAVIO "POLITIČKU BOMBU": Pomenuo i Spajića, sledi potres u Vladi Crne Gore
07. 08. 2026. u 09:59
HRVATI HISTERIŠU: Uhvatila ih panika zbog objave Zvezdana Terzića
05. 08. 2026. u 21:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Umrla novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Iznenadan odlazak dr Milice Bajčetić (58)
VREME i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
24. 08. 2026. u 16:07 >> 19:01
Komentari (0)