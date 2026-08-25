POSAO MORA DA SE ZAVRŠI: Vučić najavio dodatne kontrole u budućnosti

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić je tokom ragovora sa meštanima Stanjeva istakao da je razumeo da sve mora da se proverava sa najviših nivoa.

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- I kad ne ispunite obećanje, da opet dođete i ponovite i drugi i treći put da bi to bilo ispunjeno. Onog trenutka kada napustite kraj dobar deo ljudi "super, završili smo, više nemamo nikakvu obavezu i ne moramo ništa da radimo" i zato će biti u budućnosti deo posla da se bukvalno sve kontroliše od onoga što smo krenuli da radimo i da pokušamo da te poslove završimo - rekao je on.