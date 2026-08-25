POSAO MORA DA SE ZAVRŠI: Vučić najavio dodatne kontrole u budućnosti
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić je tokom ragovora sa meštanima Stanjeva istakao da je razumeo da sve mora da se proverava sa najviših nivoa.
- I kad ne ispunite obećanje, da opet dođete i ponovite i drugi i treći put da bi to bilo ispunjeno. Onog trenutka kada napustite kraj dobar deo ljudi "super, završili smo, više nemamo nikakvu obavezu i ne moramo ništa da radimo" i zato će biti u budućnosti deo posla da se bukvalno sve kontroliše od onoga što smo krenuli da radimo i da pokušamo da te poslove završimo - rekao je on.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Umrla novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Iznenadan odlazak dr Milice Bajčetić (58)
VREME i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
24. 08. 2026. u 16:07 >> 19:01
Komentari (0)