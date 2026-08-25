VUČIĆ PORUČIO BLOKADERIMA: Pokažete mi nekog od njih koji je toliko razgovoarao sa nekim i toliko ljudi slušao
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić je tokom postete Stanjevu, odgovarao je na pitanja novinara između ostalog i na kritike blokadera da je često nervozan te da ništa od toga što je planirano ne dešava se na terenu.
- Ja sam običan čovek. Pokažete mi nekog od njih koji je toliko razgovoarao sa nekim i toliko ljudi slušao. Da li ću da nekad reagujem ovako ili onako, ali trudim se da budem pristojan, da svakog saslušam. Ne mogu svakom da udovoljim i sve da ispunim. Ako mislite da je moguće svakom izaći u susret, takav čovek na svetu ne postoji. A, da lis e dešava jedno drugo ili treće, videćete uskoro, pa ćete mosli posle da me pitate - rekao je Vučić.
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