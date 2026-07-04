Politika

U BRATUNAC SE NE ZOVE, U BRATUNAC SE IDE!

В.Н.

04. 07. 2026. u 15:44

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POSTOJE priče koje ne smeju biti zaboravljene.

У БРАТУНАЦ СЕ НЕ ЗОВЕ, У БРАТУНАЦ СЕ ИДЕ!

Foto: Printscreen/Jutjub/Lažomer

Postoje žrtve čija imena moraju ostati u našem kolektivnom sećanju. Bilbordi u Istočnom Sarajevu sa fotografijama stradale srpske dece iz Podrinja od ruke krvoloka Nasera Orića i njegovih poslušnika uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" svedočanstvo su ratnog zločina i pokušaja etničkog čišćenja sadašnje Republike Srpske. Vidimo se u Bratuncu.

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