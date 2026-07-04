U BRATUNAC SE NE ZOVE, U BRATUNAC SE IDE!
POSTOJE priče koje ne smeju biti zaboravljene.
Postoje žrtve čija imena moraju ostati u našem kolektivnom sećanju. Bilbordi u Istočnom Sarajevu sa fotografijama stradale srpske dece iz Podrinja od ruke krvoloka Nasera Orića i njegovih poslušnika uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" svedočanstvo su ratnog zločina i pokušaja etničkog čišćenja sadašnje Republike Srpske. Vidimo se u Bratuncu.
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