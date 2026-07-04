NAVIJAČI SU U TRANSU! Vlahović opet u crno-belom dresu! Ali, ne Juventusovom!
Srpski reprezentativac mogao bi da nastavi karijeru u višestrukom šampionu ove države.
Fudbaler Juventusa Dušan Vlahović je otputovao u Istanbul kako bi saslušao ponudu Bešiktaša.
Međutim, prema pisanjima italijanskih medija, Srbin se vratio u Torino gde će sačekati poziv i ostalih evropskih klubova, kako bi razmotrio sve ponude.
Jedini klub koji je pokazao konkretno interesovanje za usluge bivšeg napadača Partizana i Fiorentine su upravo istanbulski "super orlovi". Navodno je turski gigant na sto stavio 10 miliona evra, plus bonuse, a Vinčenco Italijano novi šef stručnog štaba je već imao priliku da trenira u Fiorentini, zbo čega ga veoma ceni.
Međutim, Vlahović nije aminovao transfer u Bešiktaš, iako se radi ne o maloj sumi. Tražio je Srbin vreme da razmisli, jer su njegovi agenti takođe stupili u kontakt sa španskim gigantima. Cilj reprezentativca naše države je da nastavi karijeru u velikom evropskom klubu, ali još uvek nema ponuda.
Zbog toga ni povratak u Torino nije isključen. Ako ne uslede konkretnije ponude, Juventus je Vlahoviću zagarantovao 6.000.000 evropskih novčanica, što je manje od ponude Bešiktaša, ali je takođe unosna.
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