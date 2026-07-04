BARSELONA OZVANIČILA RASTANAK: Otišao Partizanov dželat! Parker doveo četvrto pojačanje!

Asvel se ozbiljno priprema za novu sezonu Evrolige, pošto je angažovao Boata Goača.

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Uprava Barselone ozvaničila je rastanak sa Vilom Klejburnom. Amerikanac je imao ugovor sa Kataloncima do 2027. godine, međutim, i "Blau grana" opciju da mu se zahvali na saradnji.

To je iskoristila i zahvalila se Partizanovom dželatu, koji je prošle sezone srušio crno-bele sa zvukom sirene, trojkom s pola terena.

Klajburn je imao sezonu u kojoj je igrao u ritmu-toplo hladno, kao i neke vrlo dobre partije u plej-inu i plej-ofu, ali to nije bilo dovoljno da ubedi upravu kluba da ga zadrži na rosteru. Iskusni krilni igrač je beležio učinak od 13,8 poena, 4,2 skoka, 1,6 asistencija i 1,1 ukradenu loptu.

𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐂𝐥𝐲𝐛𝐮𝐫𝐧 no continuarà al Barça.



Moltes gràcies i molta sort en el futur, Will 💙❤ pic.twitter.com/S6QgduoHAC — Barça Basket (@FCBbasket) July 4, 2026

Što se tiče Asvela, ekipa na čijem je čelu legendarni Toni Parker nastavlja sa dovođenjem novajlija.

Tim iz Vilerbana je na sva zvona objavio angažman tri velika evroligaška imena Silvena Fransiska (Žalgiris), Armonija Bruksa (Olimpija Milano) i Nika Vajlera Beba iz Efesa. Nije se klub iz Vilerbana ovde zaustavio, već je ozvaničio i četvrtog novajliju Bota Gača.

Bienvenue Both Gach ! 💫



LDLC ASVEL est heureux de vous annoncer la signature de Both Gach pour la saison 2026-2027.



L'ailier américano-sud-soudanais nous rejoint après une saison particulièrement remarquée sous les couleurs de la JL Bourg avec qui il a contribué grandement au… pic.twitter.com/w9j2mT6Sx6 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 4, 2026

On je potpisao ugovor sa Asvelom do juna 2027. godine, saopšteno je iz Vilerbana.

Gač (27) igra na poziciji krila, a poseduje i američko i državljanstvo Južnog Sudana. Prošle sezone je sa Burgom osvojio Evrokup, a prosečno je u ovom takmičenju beležio 13,5 skokova, 3,5 poena i 1,9 asistencija po meču.

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