BARSELONA OZVANIČILA RASTANAK: Otišao Partizanov dželat! Parker doveo četvrto pojačanje!
Asvel se ozbiljno priprema za novu sezonu Evrolige, pošto je angažovao Boata Goača.
Uprava Barselone ozvaničila je rastanak sa Vilom Klejburnom. Amerikanac je imao ugovor sa Kataloncima do 2027. godine, međutim, i "Blau grana" opciju da mu se zahvali na saradnji.
To je iskoristila i zahvalila se Partizanovom dželatu, koji je prošle sezone srušio crno-bele sa zvukom sirene, trojkom s pola terena.
Klajburn je imao sezonu u kojoj je igrao u ritmu-toplo hladno, kao i neke vrlo dobre partije u plej-inu i plej-ofu, ali to nije bilo dovoljno da ubedi upravu kluba da ga zadrži na rosteru. Iskusni krilni igrač je beležio učinak od 13,8 poena, 4,2 skoka, 1,6 asistencija i 1,1 ukradenu loptu.
Što se tiče Asvela, ekipa na čijem je čelu legendarni Toni Parker nastavlja sa dovođenjem novajlija.
Tim iz Vilerbana je na sva zvona objavio angažman tri velika evroligaška imena Silvena Fransiska (Žalgiris), Armonija Bruksa (Olimpija Milano) i Nika Vajlera Beba iz Efesa. Nije se klub iz Vilerbana ovde zaustavio, već je ozvaničio i četvrtog novajliju Bota Gača.
On je potpisao ugovor sa Asvelom do juna 2027. godine, saopšteno je iz Vilerbana.
Gač (27) igra na poziciji krila, a poseduje i američko i državljanstvo Južnog Sudana. Prošle sezone je sa Burgom osvojio Evrokup, a prosečno je u ovom takmičenju beležio 13,5 skokova, 3,5 poena i 1,9 asistencija po meču.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
IZBAČEN DRUGI REKET SVETA! Megasenzacija na Vimbldonu!
04. 07. 2026. u 16:04
NAVIJAČI SU U TRANSU! Vlahović opet u crno-belom dresu! Ali, ne Juventusovom!
04. 07. 2026. u 15:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ARGENTINA JEDVA PREŽIVELA ZELENORTSKA OSTRVA! "Gaučosi" nakon produžetaka otišli u osminu finala Svetskog prvenstva! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Majamiju, posle produžetaka, savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.
04. 07. 2026. u 02:46
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
HRVATI PRIZNALI: "Zašto su nam opravdano poništili gol za 2:2"
HRVATSKA reprezentacija je ispala sa Svetskog prvenstva. Izgubili su od Portugala 2:1 u osmini finala Svetskog prvenstva i završili svoj nastup, dok će Kristijano Ronaldo i drugovi u osmini finala jurišati na komšijsku Španiju.
03. 07. 2026. u 17:09
Komentari (0)