VUČIĆEVA MOĆNA PORUKA: Ne odričemo se naših prijatelja ni kada je teško
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se građanima ispred Narodne Skupštine i kazao da Srbija samostalno donosi svoje odluke.
- Da mi kvarimo svoja prijateljstva tradicionalna poput NR Kine i Ruske Federacije? Nećemo to da radimo! Ne odričemo se naših prijatelja kad je teško! Prijateljstvo nije samo kad je lepo i lako, a uradićemo ono što su naše obaveze na "evropskom putu" - kazao je on.
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