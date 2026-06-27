VUČIĆEVA MOĆNA PORUKA: Ne odričemo se naših prijatelja ni kada je teško

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se građanima ispred Narodne Skupštine i kazao da Srbija samostalno donosi svoje odluke.

Foto: Z. Jovanović

- Da mi kvarimo svoja prijateljstva tradicionalna poput NR Kine i Ruske Federacije? Nećemo to da radimo! Ne odričemo se naših prijatelja kad je teško! Prijateljstvo nije samo kad je lepo i lako, a uradićemo ono što su naše obaveze na "evropskom putu" - kazao je on.