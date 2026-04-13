EKSPERTI O AMERIČKOJ BLOKADI: Evo kako bi mogla da izgleda
AMERIČKA mornarica započela je po naređenju predsednika Donalda Trampa blokadu Ormuskog moreuza i iranskih luka u Arabijskom moru.
Najverovatnija opcija je da će američka mornarica pokušati da natera plovila da promene kurs putem pretnji, a ako to ne uspe onda će ubaciti naoružane grupe da preuzmu fizičku kontrolu nad brodovima, kažu eksperti.
Centralna komanda SAD saopštila je da će početi blokadu svih iranskih luka u Zalivu i priobalnih područja u ponedeljak u 10 časova po istočnom vremenu, odnosno 16 po srednjeevropskom, što znači da je operacija trebalo da počne sada, javlja Gardijan. Kao što je ranije objavljeno, pomorci i Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva primili su obaveštenja upozorenja da će se blokada primeniti na sav brodski saobraćaj, bez obzira na zastavu.
Ormuski moreuz pretvorio se u najefikasnije oružje Irana u sukobu sa SAD. Otkako su Amerika i Izrael napali Iran 28. februara, Teheran je odgovorio zatvaranjem vitalnog prolaza, kroz koji u normalna vremena prođe oko 20% svetskih pošiljki nafte, što je podstaklo strahove od inflacije. Tramp je naredio pomorsku blokadu Ormuza, što je umanjilo nade u brzo okončanje sukoba na Bliskom istoku, koji je već izazvao najgori energetski šok u istoriji.
(Blic.rs)
