"TO JE UDAR NA CELOKUPNU JAVNOST": Udruženje elektronskih medija (COMNET) osudilo je sramnu presudu upućenu urednici "Novosti"

UDRUŽENjA elektronskih medija (COMNET) osudilo je sramnu presudu upućenu urednici "Novosti" Andrijani Nešić.

Ministarstvo informisanja

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Udruženja elektronskih medija (COMNET) najoštrije osuđuje presudu sudije Tatjane Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojom je urednica “Novosti” Andrijana Nešić oglašena krivom, novčano kažnjena, i dodatno sankcionisana nedopustivom zabranom obavljanja uredničke funkcije u trajanju od godinu dana.

U godini za nama novinari su razotkrili čitav niz podmuklih laži plasiranih sa ciljem destabilizcije društva i drzave Srbije.

Zato ova skandalozna sudska odluka nije samo napad na slobodu medija, niti samo bezazleni pokušaj zastrašivanja i ućutkivanja novinara. Presuda sudije Tatjane Bezmarević Janjić koja je javno podrzala tzv. blokadere, predstavlja napad i na sve građane Srbije

Ovakve sudske odluke koje ugrožavaju, ne samo medijske slobode, nego i ličnu egzistenciju novinara, ne smeju nikada postati deo sudske prakse u našoj zemlji i zato je važno da se preduzmu sve mere kako bi i celokupna javnost u Srbiji, al i pravni sistem naše zemlje bio zaštićen od sličnih zloupotreba.

Presuda predstavlja udar na celokupnu javnost, jer pokazuje da deo sudstva deluje kao instrument obračuna sa medijima, čime građani ostaju bez zaštite od manipulacija i bezumlja.

Ovakvi presedani ne smeju postati pravilo. COMNETzahteva hitne mere kako bi se sprečile slične zloupotrebe i sačuvala medijska i društvena sigurnost u našoj zemlji. - navodi se u saopštenju.