RAFINERIJA PRESTAJE SA RADOM: Predsednik objasnio - Šta su posledice?
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, nakon čega se obratio novinarima. Vučić je rekao da iz Amerike nismo dobili pozitivan odgovor o licenci za NIS.
Posledice su sledeće, navodi Vučić.
- Rafinerija će prestati da radi, u skladu sa odlukom NIS-a. Uradiće brzo, jer oni u toploj fazi gube dnevno 370.000 evra. Njihova je stvar kada žele da u potpunosti ugase rafineriju. Što se nas tiče, mi smo dozvolu za zatvaranje dali. Ne želimo bilo koga da obmanjujemo lažnim dobrim vestima. I sinoć smo obavljali razgovore sa ljudima iz Vašingtona, nadamo se nekoj reakciji, ali da li imamo opipljive dokaze da će te
Kaže da su veliki problem i sekundarne sankcije.
- Do kraja nedelje imaće platni promet, NIS ima dovoljno vremena da isplati plate, plati dobavljače. Nakon toga merićemo dan za danom. Svaka poslovna banka može da bude kažnjena, naša centralna banka može da dobije sekundarne snakcije. Kad god da se prekine platni promet to su ogromni problemi za kompaniju. Mi danas više ne možemo, kada NIS potroši rezerve, mi ne možemo NIS-u da dajemo naše rezerve. Obavezne rezerve pripadaju državi. Mi ćemo da dajemo naftne derivate, ali svim drugim a ne NIS-u - rekao je predsednik.
- Imamo dovoljno goriva samo što će ljudi morati da idu na druge pumpe - naveo je predsednik.
