Politika

ODGOVOR ANE BRNABIĆ ĐILASU: Jedinstven slučaj ljudi koji su opozicija Srbiji!

В.Н.

20. 11. 2025. u 14:20

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić oglasila se na Iksu.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- To je to. Čitava politika Đilasa, Marinike Tepić, Zdravka Ponoša i drugih pripadnika blokaderskog fronta može se svesti na sledeće: „Što gore po Srbiju, to bolje po nas“.

Ponoviću da ne postoji primer druge zemlje gde bilo ko iz opozicije, ili iz čitavog društveno-političkog spektra, toliko pljuje, sapliće i zaustavlja svoju zemlju, kao što to rade blokaderi. Žali se Đilas predsednici Evropske komisije i traži da se ne otvaraju novi klasteri Srbiji, da se spreči napredovanje Srbije! Kaže, zaboga, da nije dobar Zakon o jedinstvenom biračkom spisku (koji su, pritom, podržali i CRTA i CeSid).

A u Albaniji se izbori svode na „ćorave kutije“ i glasanje uz pratnju osobe koja kontroliše kako glasate, ali otvoriše sve klastere u pregovorima sa EU, a da niko – ama baš nijedna politička stranka, nijedna NVO, rečju – NIKO – nije uputio niti jedno otvoreno pismo ili prigovor EU zašto im otvaraju klastere, zašto ih nagrađuju. Niko reč nije rekao sa namerom da uspori evropske integracije te zemlje. Oni se međusobno politički obračunavaju unutar svoje zemlje, ali nema političara, stranke ili NVO koja će ići u Brisel, Strazbur, Berlin, Pariz, da se žali, opanjkava i traži da se njihova zemlja zaustavi! Ne. Podršku svojoj zemlji daju svi, bez razlike i bezuslovno.

Isti je slučaj i sa Crnom Gorom. Samo naši blokaderi svaki dan pišu pisma strancima – od EU do FBI – da pljuju i tužakaju svoju zemlju. Svaki dan mole da stranci zaustave Srbiju na evropskom putu ili da ukinu neku investiciju! Jedinstven slučaj ljudi koji su opozicija Srbiji, a ne vlasti - napisala je Brnabić.

