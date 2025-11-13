Politika

I ŠTA SAD? ĐILAS I ŠOLAKOVI MEDIJI ZNAJU BOLJE OD NJIH? Nakon EU i OEBS pozdravio izbor članova Saveta REM-A

В. Н.

13. 11. 2025. u 12:21

IZ Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) pozdravili su izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i potvrdili da je sve u skladu sa zakonom.

FOTO: Arhiva novosti

Nakon Evropske unije, stigla je potvrda i iz OEBS-a.

- Izbor 8 članova REM-a u Srbiji je važan korak napred i rezultat konstruktivnog pristupa svih zainteresovanih strana. Legalnost procesa je očuvana. Pažljivo ću pratiti proces izbora 9. člana Saveta iz kategorije nacionalnih manjina - rekao je predstavnik OEBS-a Jan Bratu, navodi se u objavi na mreži X.

Postavlja se pitanje - šta sad? Đilas i Šolakovi mediji znaju bolje od njih?!

Ne, nego znaju da im ovo direktno ugrožava biznis interese i sada zbog toga otvoreno napadaju i EU, i OEBS, i civilno društvo.

Podsetimo, poslanici Skupštine Srbije izabrali su juče osam od devet članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM)

