I ŠTA SAD? ĐILAS I ŠOLAKOVI MEDIJI ZNAJU BOLJE OD NJIH? Nakon EU i OEBS pozdravio izbor članova Saveta REM-A
IZ Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) pozdravili su izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i potvrdili da je sve u skladu sa zakonom.
Nakon Evropske unije, stigla je potvrda i iz OEBS-a.
- Izbor 8 članova REM-a u Srbiji je važan korak napred i rezultat konstruktivnog pristupa svih zainteresovanih strana. Legalnost procesa je očuvana. Pažljivo ću pratiti proces izbora 9. člana Saveta iz kategorije nacionalnih manjina - rekao je predstavnik OEBS-a Jan Bratu, navodi se u objavi na mreži X.
Postavlja se pitanje - šta sad? Đilas i Šolakovi mediji znaju bolje od njih?!
Ne, nego znaju da im ovo direktno ugrožava biznis interese i sada zbog toga otvoreno napadaju i EU, i OEBS, i civilno društvo.
Podsetimo, poslanici Skupštine Srbije izabrali su juče osam od devet članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).
