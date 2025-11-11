KO JE MILAN VUKAŠINOVIĆ KOJI JE ŠIPTARIMA PRAVIO SPISKOVE SRBA ZA HAPŠENJE? Odakle Niniću fotografije koje su pravile šiptarske službe?

ADVOKAT Ivan Ninić objavio je niz fotografija i informacija u vezi sa ranjavanjem izvesnog Milana Vukašinovića Duduka iz Leposavića. Ninić je na svom Tviter profilu ali i u izjavama za medije, za to optužio državu Srbiju, navodeći kako je "srpski metak u leđa Vukašinoviću" pokrenuo "Banjsku 2".

Foto: Printskrin

Međutim srpski mediji su i ranije pisali o Vukašinoviću, on je prema proverenim izvorima ali i prema svedočenju više Srba sa Kosova i Metohije, godinama bio povezan sa šiptarskim nelegalnim institucijama, kao i da je na osnovu njegovih informacija došlo do niza do hapšenja Srba sa severa Kosova i Metohije, koji se i dan danas nalaze u šiptarskim zatvorima.

Fotografije automobila u kom je navodno ranjen Vukašinović, prvo je objavio advokat Ivan Ninić, navodeći kako je akcija ranjavanja bila "Banjska 2" i optužujući, ne samo Milana Radojičića, nego celu srpsku državu, pozivajući pri tom međunarodnu zajednicu, KFOR i EULEKS da sprovedu istragu i reaguju.

Foto: Printskrin

Fotografije automobila koje je Ninić objavio, prema dobro upućenim izvorima, mogao je dobiti jedino od strane šiptarske policije koja je, prema rečima meštana tih dana dežurala na toj lokaciji obezbeđujući navodno mesto pucnjave.

Nije prvi put da se Ninić svrstava na stranu koja radi u korist šiptarskih institucija. Još u vreme događaja u Banjskoj, u septembru 2023. godine, on je bezrezervno prihvatio narativ o legitimitetu takozvane kosovske policije i nametao tezu da je Srbija kriva za sukob, iako je kosovska teroristička formacija na sever ušla suprotno Rezoluciji 1244 i mimo bilo kakve kontrole KFOR-a i UNMIK-a. Dok Srbija, pozivajući se na međunarodno pravo, insistira da su šiptarske institucije nelegalne i nepriznate, Ninić je istupao kao da su one jedini zakoniti organi.

Foto: Printskrin

Tako su i trojica Srba koji su tom prilikom u Banjskoj stradali u samoodbrani, napadnuti od šiptarskih terorista, u njegovim izjavama izgubili status žrtava i pretvoreni u teroriste, što govori ne samo o njegovom političkom i profesionalnom opredeljenju, nego i o karakteru njegovog javnog delovanja.

Ista situacija bila je i kada je došlo do eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac, kada je srpsko stanovništvo ostalo bez struje i vode, Ninić je bez ikakvih dokaza optužio predsednika Srbije i Milana Radojičića, skrećući pažnju sa terorističkog delovanja kosovskih nelegalnih struktura na državu Srbiju.

Na telegram kanalu Koridor, koji izveštava o situaciji sa Kosova i Metohije i o šiptarskim zločinima nad Srbima a koje se dešava pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice i KFOR-a, koje Ninić poziva da reaguju i kazne Srbiju, takođe se navodi da je posebno indikativno da Ivan Ninić prvi u posedu ima fotografije koje su načinile šiptarske službe.

Telegram kanal Koridor je i ranije označio Ninića kao saradnika kriminalnog režima Aljbina Kurtija. Naime, oni su naveli kako se Ninić svojevremeno sastao u Turskoj sa dva lica označena kao Sadik i Jašari, od kojih je dobio novac da lobira protiv države Srbije a za interese lažne države Kosovo. Ninić je umesto odgovora na pitanja tada naveo kako mu Milan Radojičić crta metu na čelo i uporedio se sa Oliverom Ivanovićem.

U posed naše redakcije dospeo je i jedan od mnogobrojnih snimaka koji govore o bahatosti Milana Vukašinovića Duduka koji na snimku svojim automobilom udara čoveka i smeje se. Iskazi drugih Srba sa Kosmeta potvrđuju da je reč o osobi koja je imala dugogodišnju zaštitu šiptarskog režima zbog informacija koje je prosleđivao kosovskim službama.

- Kad se posvađa sa nekim, on prijavi da taj ima oružje. Dođu specijalci, uhapse čoveka, odvedu ga, ubiju ga od batina, drže mesecima u njihovim zatvorima. I kad ne nađu ništa oni optuže za nešto. Mnogo je srpskih majki zbog Duduka zaplakalo - navodi jedan meštanin Leposavića.

Naš sagovornik iz Zvečana potvrđuje da je Milan Vukašinović imao zaštitu od strane Šiptara, ali ne samo to:

- On je za pedeset evra bio spreman brata da proda. Ponekad i za manje. On dobije zaštitu, a mi zatvor i batine. Ne smeš ni da mu kažeš ništa, on odmah ode i prijavi te. On i Radojica su pravili spiskove Srba za hapšenje. Kao nekad komunisti kad su trčali, pa Srbe slali na Goli otok, e to je radio Duduk ovde. Nije on neprijatelj Srpske liste, kako pišu, on je neprijatelj Srbije i svih Srba. On nije ni Srbin odavno.

Istog mišljenja o beogradskom advokatu je i naš sagovornik koji se pita zašto nije pozivao međunarodnu zajednicu da reaguje na napade na Srbe i zna li uopšte koliko se Srba od događaja u Banjskoj, što Ninić naziva terorističkim aktom Srbije, nalazi u šiptarskim zatvorima:

- Nije slučajno da baš on prvi dobije fotografije. To dobiju samo oni koji su u kontaktu sa kosovskim institucijama.

Meštani smatraju i da je javno istupanje Ivana Ninića imalo za cilj da predstavi Srbe kao zločince, a Milana Vukašinovića Duduka „žrtvu Srpske liste“ i to baš u momentu kada se na Kosovu i Metohiji u pojedinim mestima ponavljaju izbori, iako, kako tvrde, Dukud nije bio protiv političke strukture, već protiv samih Srba koji žive u sredini u kojoj i on.

Kako su izvestili mediji pre četiri dana pripadnici Bezbednosno-informativne agencije (BIA) u saradnji sa drugim državnim organima na teritoriji Raške su uhapsili više osoba zbog sumnje na špijunažu. Prema nezvaničnim informacijama među uhapšenima su pojedini pripadnici vojske i policije.

Sumnja se da je ova grupa duži vremenski period prikupljala poverljive informacija od značaja za bezbednost Republike Srbije i prosleđivala ih obaveštajnim službama Prištine i Tirane.

Akcijom su rukovodili pripadnici BIA, koji su u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom prikupili dokaze i dokumentaciju koja bi mogla potvrditi sumnje o curenju poverljivih informacija. Pojedini mediji tada su izvestili i da je prilikom akcije jedan osumnjičeni pokušao pobegne i da je tom prilikom ranjen.

Naši izvori navode da je u pitanju Milan Vukašinović Duduk, koji je bio zadužen za prenošenje podataka.

Ninić, za razliku od Milana Vukašinovića Duduka koji jeste, ne mora da bude zvanično zaveden u bilo kakvom registru da bi se videlo na čijoj strani deluje. U trenutku kada srpske službe sprovode akciju protiv špijunaže, on izlazi sa fotografijama koje, prema svedočenjima više izvora, potiču iz kosovskih struktura, i koristi ih za napad na sopstvenu državu. Zvanični status saradnje pri tom postaje sporedan, delovanje govori samo za sebe.