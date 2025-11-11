"KAKVI LICEMERI" Brnabić: Do juče su optuživali Vučića za izvoz oružja i municije, a danas se žale da prete otkazi zbog zabrane izvoza
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je licemerno izveštavanje tajkunske N1 vezane za izvoz municije.
- Kakvi licemeri! Do juče su optuživali Vučića za izvoz oružja i municije, a danas se žale da prete otkazi zbog zabrane izvoza. A kada je Aleksandar Vučić to pričao i pitao šta će ti ljudi da rade kada ne bude izvoza, bio je najgori na svetu. Loši smo i kad izvozimo i kad ne izvozimo - i to je suština blokaderske politike. Šta god radio Aleksandar Vučić - kriv je. Tako se država ne vodi. Kamen na kamenu ne bi ostao da se blokaderi dokopaju vlasti, a ovo je samo jedan primer toga. Bez brige - neće Vučić dozvoliti da ljudi ostanu bez posla i plata. Pa nije podigao našu namensku industriju sa kolena samo da bi je uništio kad se licemeri oglase. Ali je mudro pustio da ponovo pokažu svoje licemerje. - poručila je Brnabić.
Preporučujemo
ŠTA JE OVO? N1 i Nova izgleda uveli rubriku "Najveći uspesi Aleksandra Vučića"?!?
09. 11. 2025. u 13:51
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)