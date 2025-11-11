"KAKVI LICEMERI" Brnabić: Do juče su optuživali Vučića za izvoz oružja i municije, a danas se žale da prete otkazi zbog zabrane izvoza

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je licemerno izveštavanje tajkunske N1 vezane za izvoz municije.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Kakvi licemeri! Do juče su optuživali Vučića za izvoz oružja i municije, a danas se žale da prete otkazi zbog zabrane izvoza. A kada je Aleksandar Vučić to pričao i pitao šta će ti ljudi da rade kada ne bude izvoza, bio je najgori na svetu. Loši smo i kad izvozimo i kad ne izvozimo - i to je suština blokaderske politike. Šta god radio Aleksandar Vučić - kriv je. Tako se država ne vodi. Kamen na kamenu ne bi ostao da se blokaderi dokopaju vlasti, a ovo je samo jedan primer toga. Bez brige - neće Vučić dozvoliti da ljudi ostanu bez posla i plata. Pa nije podigao našu namensku industriju sa kolena samo da bi je uništio kad se licemeri oglase. Ali je mudro pustio da ponovo pokažu svoje licemerje. - poručila je Brnabić.

